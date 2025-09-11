Finalmente, este fin de semana se jugará la Supercopa de Chile 2025, torneo que enfrenta a los campeones de la temporada pasada, Colo Colo vs. Universidad de Chile y que ha tenido una serie de cuestionamientos a lo largo del año.

Hasta hoy la situación no ha sido sencilla, ya que la ANFP ha batallado tanto contra los dirigentes de la U, como también con el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, porque el recinto elegido esel Estadio Santa Laura. Sin embargo, tras largos idas y vueltas, el duelo entre Albos y Azules se jugará este domingo.

¿Cuándo juega Colo Colo vs. U. de Chile? Hora y dónde ver EN VIVO

Colo Colo vs. Universidad de Chile juegan este domingo 14 de septiembre , a partir de las 15:00 horas , en el Estadio Santa Laura por la Supercopa de Chile 2025.

El partido entre Albos y Azules, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

A través de los siguientes canales según tu cableoperador:

ver también ¡GRATIS! El partido que puedes ver en TV abierta en la Fecha 23 de la Liga de Primera 2025

TNT Sports Premium