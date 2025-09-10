Los 3 DT ideales para iniciar un nuevo proceso en La Roja, según la Inteligencia Artificial

Las Eliminatorias Conmebol llegaron a su fin con el desarrollo de la fecha 18, jornada dondela selección chilena, con Nicolás Córdova al mando, solamente logró un opaco empate sin goles ante la Uruguay de Marcelo Bielsa y terminó última de la tabla con 11 puntos.

Ante esto, no son pocos los que hablan de este lado del continente sobre el nuevo proceso eliminatorio y sobre quién estará al mando. Nombres como Manuel Pellegrini, Gustavo Quinteros y hasta el del propio Nicolás Córdova asoman como opciones, sin embargo, hasta ahora no hay nada concreto.

Es en ese contexto que en RedGol quisimos aventurarnos con respecto a la elección de nuevo entrenador y le preguntamos a la inteligencia artificial por el candidato ideal ¿Qué nos dijo? Revisa todos los detalles a continuación.

El DT ideal para La Roja, según la Inteligencia Artificial:

En esta oportunidad utilizamos la inteligencia artificial de Perplexity, una de las más importantes de este tipo de herramientas y que no nos dio uno, sino que tres candidatos que cumplen con el perfil para hacerse cargo de este nuevo proceso en el “Equipo de Todos”.

Ante esto, la IA indicó que: “Considerando la nueva etapa sin jugadores históricos como Alexis Sánchez o Arturo Vidal, el DT ideal para iniciar el proceso de la selección chilena debe ser un entrenador con experiencia, conocimiento profundo del medio chileno y capacidad para liderar un recambio generacional hacia el futuro”.

Ante esto y considerando además factores externos como el económico, donde los candidatos deberán convivir con “limitaciones presupuestarias”, pero “sin perder calidad y visión táctica”, los nombres propuestos fueron los siguientes: Ariel Holan, Sebastián Beccacece y Gustavo Quinteros.

Los 3 DTs ideales para La Roja, según la IA. (Fotos: Getty Images)

¿Qué dijo sobre cada uno de los DT?

Sobre Ariel Holan, ex DT de la UC, la IA lo calificó como un hombre “con experiencia en Chile y buena visión táctica”, además de tener una gran “capacidad de manejo de jóvenes”.

En segundo lugar, habló Sebastián Beccacece, hoy DT mundialista con Ecuador y con pasado en la U y en La Roja. Sobre este lo definió como “con éxito en el fútbol sudamericano y cercano al medio”, además de caracterizarse por “su presión alta y buen trabajo en clubes grandes”.

Finalmente, sobre Gustavo Quinteros señaló que es un “técnico con experiencia y conocimiento de la región“, agregando que “podría ser las mejores opciones para esta nueva etapa” y cerrando con que el ex Colo Colo y la UC destaca por su “equilibrio y trayectoria exitosa”.