Fútbol chileno

¡Batacazo al mercado! Avisan que Frank Kudelka busca revancha en el fútbol chileno en cotizada banca

El ex DT de la U viene de un campañón en Argentina y es firme opción para dirigir en club copero de nuestro país.

Por Nelson Martinez

Kudelka registra polémico paso por la U.
Se sigue moviendo a paso firme el mercado de pases en el fútbol chileno a poco de haber terminado la temporada 2025. Ahí, un viejo conocido asoma en el horizonte buscando un retorno: Frank Kudelka.

El argentino viene de buenas campañas llegando a finales consecutivas con Huracán en el fútbol argentino. Eso sí, fue cesado de su cargo y ahora busca club. Es ahí donde el mercado chileno le hace ojitos.

El DT es recordado por su paso en U de Chile entre los años 2018 y 2019, con polémica salida. Dejó el equipo cuando tenían listo a Alfredo Arias en un hotel, hecho que aún recuerdan los hinchas, pero que para el entrenador podría tener aires de revancha.

Kudelka se acerca a Chile

Frank Darío Kudelka es una de las dos fuertes opciones que maneja O’Higgins de Rancagua para su banca. Eso, tras la controvertida salida de Francisco Meneghini, quien finalmente partirá a U de Chile.

Kudelka suena en el Capo /Photosport

“Frank Kudelka o Ariel Holan. Uno de los dos podría ser el nuevo DT de O’Higgins”, avisó Fuera de Juego FM, programa radial de Rancagua con ojos en el Monasterio Celeste.

Y en ese sentido, Kudelka corre con cierta ventaja ante el nombre de Holan, ya que es representado por Christian Bragarnik, uno de los cuatro dueños del club. Por eso, los hinchas ven con buenos ojos su arribo.

Sin embargo, el nombre de Mariano Soso también ha dado vueltas por la Ciudad Histórica. El argentino dirigió al Capo de Provincia en 2022 con buena campaña y actualmente está a cargo de Defensa y Justicia. También es representado por Bragarnik.

