Universidad de Chile

U de Chile tiene nuevo entrenador: Francisco Meneghini reemplazará a Gustavo Álvarez

La reunión de directorio le entregó todo el apoyo al entrenador argentino, quien asumirá de inmediato tras la salida de Álvarez.

Por Cristián Fajardo C.

Francisco Meneghini se pondrá el buzo de la U.
Universidad de Chile tiene nuevo entrenador, porque en la reunión de directorio de Azul Azul se decidió darle todo el apoyo a Francisco Meneghini para que asuma el puesto que dejó libre Gustavo Álvarez.

Según confirma el diario La Tercera, la opción del entrenador argentino se impuso a la del portugués Renato Paiva, otro de los grandes favoritos para tomar el cargo de forma inmediata.

“Luego de exponer el acuerdo alcanzado con Gustavo Álvarez para que el técnico abandone la banca estudiantil, el gerente deportivo, Manuel Mayo, dio a conocer la terna de candidatos con los cuales ya conversó para reemplazarlo”, explicaron.

El transandino era el favorito de la gerencia técnica que lidera Mayo. Conoce el club, ya que estuvo bajo las órdenes de Jorge Sampaoli y, posteriormente, de Sebastián Beccacece. Paqui fue analista del casildense en 2011″, detallan.

Francisco Meneghini será el DT de U de Chile

Johnny Herrera quiere a Francisco Meneghini como DT de U de Chile: "Por lejos"

Meneghini se impuso a Paiva

Francisco Meneghini será el nuevo entrenador de Universidad de Chile, donde le ganó a Renato Paiva la opción de transformarse en el técnico de los azules para la temporada 2026.

El problema de Paiva fue su costo elevado para el presupuesto que pretende invertir la compañía liderada por Clark. Y aunque bajó sus pretensiones iniciales y llegó a una cifra alcanzable (cerca del millón de dólares), aún se consideró alta”, destacan.

“El tercer postulante a la banca de Universidad de Chile fue Marcelo MéndezLo que le jugó en contra es que no le fue bien en su experiencia en Argentina: dirigió a Gimnasia de La Plata sin éxito, y no conoce el medio chileno“, precisaron.

Lo que resta ahora es la confirmación de Universidad de Chile por Meneghini, quien hoy también fue despedido en las redes sociales de O’Higgins cuadro donde no renovó contrato.

