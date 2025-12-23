Jornada noticiosa en Universidad de Chile, porque el cuadro azul empieza a mirar con mayor claridad el panorama de cara a la temporada 2026.

Azul Azul por fin llegó a un acuerdo con el entrenador Gustavo Álvarez, quien se va por la puerta chica del CDA tras señalar a falta de dos partidos para el final de la temporada sus deseos de partir.

Además, la U informó la salida del delantero formado en las cadetes del club Nicolás Guerra, quien terminó su contrato y no fue renovado.

Nicolás Guerra se va de la U y sueña con jugar fuera de Chile

Universidad de Chile dio a conocer que el atacante de 26 años parte del club, luego de que decidieran no extender el vínculo que finalizaba el 31 de diciembre de 2025.

“Finalizó su vínculo contractual, cerrando así su segunda etapa en la institución (2017-2020 y 2023-2025). El formado en el Club, sumó un total de 178 partidos con nuestra camiseta durante ambos períodos, consagrándose campeón de la Copa Chile 2024 y la Supercopa 2025”, dio a conocer la U en un comunicado.

La idea de Nicolás Guerra, según supo RedGol, es encontrar un club en el extranjero, ya que piensa que a sus 26 años está capacitado para dar el salto a un equipo foráneo.

La agencia de representación del jugador, Vibra, está trabajando en encontrar un destino extranjero para el atacante que marcó seis goles en 2025.

