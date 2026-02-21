Nicolás Guerra intenta ganarse un puesto en el complejo fútbol argentino. En la última jornada tuvo participación directa para que Instituto de Córdoba derrote a Atlético Tucumán.

Luego de jugar en Universidad de Chile y Ñublense, el delantero nacional decidió vivir su primera aventura en el extranjero. Al terminar su contrato con el Romántico Viajero a fines del 2025, cruzó la Cordillera de los Andes y firmó con el Albirrojo.

La “asistencia” de Guerra

En esta temporada son varios los chilenos que llegaron al fútbol argentino y Nicolás Guerra es uno de ellos. El delantero formado en el Bulla intenta ganarse un lugar en Instituto de Córdoba y en el último partido, fue actor principal de la victoria.

El Albirrojo recibió a Atlético Tucumán en el Estadio Monumental Presidente Perón de Córdoba, donde el local abrió la cuenta gracias a Alex Luna a los 35 minutos. El Decano igualó en el 46′ a través de Carlos Abeldaño.

Parecía que el marcador iba a quedar 1-1, pero ahí entró en acción Nicolás Guerra. El Kun fue suplente e ingresó en el minuto 77, cuando se mantenía el empate. Sin embargo, la entrada del chileno tuvo efecto casi inmediato.

En los descuentos del partido, Jeremías Lazaron envió un centro a ras de piso hacia Guerra. El chileno, con gran habilidad, aguantó la marca en el primer palo y dejó pasar el balón. Por el segundo palo apareció Giuliano Cerato para colocar el 2-1 en el minuto 92.

Mientras algunos destacaron la acción de Nicolás Guerra, otros acusaron que tuvo fortuna. Lo cierto, es que delantero nacional solía hacer esa “pantalla” en Universidad de Chile, por lo que gracias a esta jugada Instituto de Córdoba. obtuvo el segundo triunfo del año. Nicky War comienza a mostrar su sello en Argentina.