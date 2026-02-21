Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Argentina

¿Genialidad o fortuna? La “asistencia” de Nico Guerra que le dio el triunfo a Instituto

El delantero chileno fue clave en la victoria de su club por 2-1 ante Atlético Tucumán.

Por César Vásquez

Sigue a Redgol en Google!
Nicolás Guerra vive su primera experiencia fuera de Chile.
© InstitutoNicolás Guerra vive su primera experiencia fuera de Chile.

Nicolás Guerra intenta ganarse un puesto en el complejo fútbol argentino. En la última jornada tuvo participación directa para que Instituto de Córdoba derrote a Atlético Tucumán.

Luego de jugar en Universidad de Chile y Ñublense, el delantero nacional decidió vivir su primera aventura en el extranjero. Al terminar su contrato con el Romántico Viajero a fines del 2025, cruzó la Cordillera de los Andes y firmó con el Albirrojo.

La “asistencia” de Guerra

En esta temporada son varios los chilenos que llegaron al fútbol argentino y Nicolás Guerra es uno de ellos. El delantero formado en el Bulla intenta ganarse un lugar en Instituto de Córdoba y en el último partido, fue actor principal de la victoria.

El Albirrojo recibió a Atlético Tucumán en el Estadio Monumental Presidente Perón de Córdoba, donde el local abrió la cuenta gracias a Alex Luna a los 35 minutos. El Decano igualó en el 46′ a través de Carlos Abeldaño.

DT de Instituto saca a Nicolás Guerra del equipo titular, gana en el debut y se hace viral: “¿Fuiste alumno mío?”

ver también

DT de Instituto saca a Nicolás Guerra del equipo titular, gana en el debut y se hace viral: “¿Fuiste alumno mío?”

Parecía que el marcador iba a quedar 1-1, pero ahí entró en acción Nicolás Guerra. El Kun fue suplente e ingresó en el minuto 77, cuando se mantenía el empate. Sin embargo, la entrada del chileno tuvo efecto casi inmediato.

En los descuentos del partido, Jeremías Lazaron envió un centro a ras de piso hacia Guerra. El chileno, con gran habilidad, aguantó la marca en el primer palo y dejó pasar el balón. Por el segundo palo apareció Giuliano Cerato para colocar el 2-1 en el minuto 92.

Publicidad

Mientras algunos destacaron la acción de Nicolás Guerra, otros acusaron que tuvo fortuna. Lo cierto, es que delantero nacional solía hacer esa “pantalla” en Universidad de Chile, por lo que gracias a esta jugada Instituto de Córdoba. obtuvo el segundo triunfo del año. Nicky War comienza a mostrar su sello en Argentina.

Lee también
Nuevo DT de Nico Guerra lo saca, gana y se hace viral: "¿Fuiste alumno...?"
Internacional

Nuevo DT de Nico Guerra lo saca, gana y se hace viral: "¿Fuiste alumno...?"

Video: Nico Guerra se farrea de forma increíble su primer gol en Argentina
Chile

Video: Nico Guerra se farrea de forma increíble su primer gol en Argentina

Nico Guerra sufre nueva derrota y se queda sin entrenador en Argentina
Internacional

Nico Guerra sufre nueva derrota y se queda sin entrenador en Argentina

¡Hay novedades! La probable formación de Colo Colo vs. O’Higgins
Colo Colo

¡Hay novedades! La probable formación de Colo Colo vs. O’Higgins

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo