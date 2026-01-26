El fútbol argentino no perdona y en el inicio del torneo de Apertura ya se registra el primer entrenador que deja su cargo. Esto afecta directamente al chileno Nicolás Guerra que en su aventura en Instituto se queda sin el adiestrador que lo trajo para está temporada 2026.

Este lunes, Instituto visitó a Platense y sumó una nueva derrota por 2-1. Por lo que ahora es colista absoluto con cero puntos y una diferencia de menos dos. Situación que puso final al proceso del adiestrador Daniel Oldrá.

El DT de 58 años decidió dar un paso al costado tras la paupérrima presentación ante el calamar. Lo llamativo fue que el adiestrador se había mostrado más firme que nunca en el cargo.

“El calendario es difícil, jugamos seguido. Todos los partidos son complicados. Tenemos ahora tres partidos en pocos días y complejos. Hay mucha expectativa y trataremos de estar a la altura”, expusó en la previa al duelo de este lunes.

Incluso abordó el mercado de fichajes donde Nico Guerra fue uno de los pedidos para está campaña. “Ha sido muy bueno el mercado. Ahora yo me tengo que encargar de hacerlo funcionar. Intentaremos que los que llegaron se adapten lo más rápido posible. Hoy tenemos mejor calidad de futbolistas y el equipo se va a imponer en la cancha de otra forma”, había mencionado antes de dejar su cargo.

Nico Guerra sin DT en Argentina

Con la salida de Daniel Oldrá se confirma el primer entrenador que deja su cargo en Argentina en está temporada 2026. El calvo estratega había comenzado su proceso a mitad del 2025 y alcanzó a estar en 22 partidos al manos de Instituto. En total fueron 4 victorias, 9 empates y 9 derrotas, por lo que alcanzó un 32% de rendimiento.

Ahora Nico Guerra, que solo ha sumado 15 minutos en las primeras dos fechas, se queda sin entrenador y se busca un interinato para asumir. En tanto, Instituto vuelve a jugar este 3 de febrero cuando reciba al Lanús de Matías Sepúlveda.

