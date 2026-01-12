Uno de los jugadores que Universidad de Chile dejó partir fue Nicolás Guerra. Claro que el atacante no demoró tanto en encontrar equipo y firmará por Instituto de Córdoba.

Luego de una temporada en la que alternó buenas y malas, Nicky War finalizó su contrato con el Romántico Viajero y su futuro quedó en el aire. A los 27 años, el atacante quería tener su primera experiencia en el fútbol extranjero y el deseo se le hizo realidad.

El nuevo club de Nicolás Guerra

Tras ser sondeado por algunos clubes chilenos, Instituto de Córdoba se interesó en Nicolás Guerra. El club argentino estaba en la búsqueda de un atacante y las condiciones del formado en Universidad de Chile parecieron atraerlos bastante.

El rumor por el fichaje de Guerra en los Albirrojos comenzó a crecer rápidamente y César Luis Merlo, experto en el mercado, se encargó de confirmarlo. De no suceder nada extraño de último momento, el delantero será nuevo jugador del equipo argentino.

“Instituto tiene un acuerdo de palabra para fichar al delantero chileno Nicolás Guerra, agente libre después de su paso por la U de Chile. Ya se cruzan documentos para que firme contrato hasta diciembre de 2026“, indicó Merlo en X.

De esta manera, Nicolás Guerra jugará en el tercer club de su carrera. Luego de debutar en los Azules en el 2017, Nicky War estuvo en Ñublense entre 2021 y 2022. Su buen rendimiento en Chillán le valió volver al Bulla en 2023, quedándose hasta el 2025.

La temporada 2025 de Guerra fue un sube y baja. Debutó en la selección chilena y anotó un triplete ante Panamá, también fue la figura de la U en la Supercopa ganada ante Colo Colo. Sin embargo, no se pudo consolidar en su club y terminó como libre. En Instituto de Córdoba intentará demostrar su mejor versión.