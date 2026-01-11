Universidad de Chile vivió una masiva salida de delanteros en este mercado de fichajes. No uno ni dos, sino que los cuatro atacantes que vistieron la tricota azul durante la temporada 2025 dejaron la institución. Uno de ellos fue Nicolás Guerra, quien puso fin a su segunda etapa en la U tras tres temporadas.

A diferencia del “Tucu” Contreras y Lucas Di Yorio, a quienes no se les renovó el préstamo ni se les adquirió el pase, o de Leandro Fernández, cuyo vínculo fue rescindido, a Guerra simplemente no se le renovó contrato, por lo que actualmente se encuentra como jugador libre.

Si bien el fútbol chileno asomaba como su destino más probable, en las últimas horas surgió una opción desde el extranjero, ya que el delantero de 26 años entró en la órbita del fútbol argentino.

Según información publicada por el periodista deportivo Uriel Iugt en su cuenta de X, Instituto de Córdoba consultó condiciones por el atacante chileno , un sondeo que se suma a otros intereses que también mantiene desde el medio nacional.

“🚨🇨🇱 #Instituto preguntó condiciones por Nicolás Guerra”, señaló el comunicador a través de su cuenta @urieliugt, para luego agregar: “↪️ El delantero está libre tras no renovar su contrato con #UdeChile. Equipos chilenos también lo tienen en carpeta”.

Por ahora, no existe una negociación formal ni una oferta concreta sobre la mesa, pero el interés de Instituto confirma que Guerra sigue siendo un nombre considerado en el mercado de pases, tanto dentro como fuera de Chile.

De avanzar este interés y transformarse en una propuesta concreta, podría concretarse su primera experiencia en el extranjero, ya que el formado en Universidad de Chile solo ha defendido dos camisetas a nivel profesional: la azul en dos períodos (2017-2020 y 2023-2025) y la de Ñublense, entre 2021 y 2022.

Así, el futuro del delantero comienza a tomar forma en este receso, con alternativas abiertas y la posibilidad latente de continuar su carrera fuera del país.

