Uno de los jugadores que vio las puertas de salida del Centro Deportivo Azul para la temporada 2026 fue Nicolás Guerra, una vez que finalizó su contrato con Universidad de Chile en el mes de diciembre.

El formado en los azules se volvió a despedir del club que lo formó, con la ilusión de dar el esperado y anhelado salto al fútbol extranjero, que en la primera semana de enero todavía no se concreta.

Si bien se ha mantenido entrenando para esperar una decisión final con su futuro, esta jornada reapareció en el mundo bullanguero, con un especial mensaje en sus redes sociales.

El delantero aprovechó sus plataformas digitales para mandar un saludo al cumpleañero Lucas Assadi, uno de sus amigos dentro del plantel, por lo que no dudó en saludarlo.

Nicolás Guerra se ha mostrado entrenando en redes sociales a la espera de conseguir equipo. Foto: U de Chile.

¿Qué dijo Nicolás Guerra en U de Chile?

Nicolás Guerra volvió a mover los corazones en los hinchas de Universidad de Chile, aunque esta vez lo hizo para saludar a un ex compañero en el cuadro azul, con el quien tiene mucho cariño.

A la espera de definir su futuro en un equipo lejos de la U, el delantero no olvidó a uno de sus grandes amigos dentro del plantel, con un importante saludo de feliz cumpleaños a Lucas Assadi.

“Feliz cumpleaños, hermanito”, publicó Guerra con una fotografía de una celebración de un gol por la U en Talcahuano, volviendo aparecer ante la hinchada bullanguera.

Assadi, de igual forma, le respondió la gentileza por acordarse de una fecha muy especial y de mucha amistad: “Mi cabecita”.

