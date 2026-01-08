Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

Eduardo Vargas sorprende en sus primeros días en U de Chile: “La edad no es problema”

En la interna del plantel aseguran que el goleador llegó con muchas energías, demostrando en cada entrenamiento sus ganas de jugar.

Por Cristián Fajardo C.

Sigue a Redgol en Google!
Eduardo Vargas tiene sorprendidos a sus compañeros en la U.
© U de ChileEduardo Vargas tiene sorprendidos a sus compañeros en la U.

Universidad de Chile ha tenido una movida primera semana de entrenamientos con el técnico Francisco Meneghini, que quedó marcada por la sorpresiva salida de Leandro Fernández quien no será considerado para 2026.

Pero, por otro lado, toda una sorpresa se transformó la incorporación como refuerzo de Eduardo Vargas que, tanto en mediciones médicas como en lo futbolístico, destaca en el cuerpo técnico.

Esto, se ha ido incrementando en la semana, donde el delantero está mostrando todas sus ganas y potencial por ganarse un lugar en el equipo titular, lo que lo lleva a entrenar al máximo.

Una situación que ha sido bien tomada por Meneghini, que sabe que pese a que se le viene dura competencia con otros refuerzos, Vargas demuestra el alto nivel de compromiso con el que llegó a la U.

Eduardo Vargas fue el mejor en las primeras mediciones en la U. Foto: U de Chile.

Eduardo Vargas fue el mejor en las primeras mediciones en la U. Foto: U de Chile.

Multicampeón con Colo Colo aplaude tridente de ataque de la U: “Vargas será importantísimo”

ver también

Multicampeón con Colo Colo aplaude tridente de ataque de la U: “Vargas será importantísimo”

Eduardo Vargas el mejor en las mediciones en la U

Fue el día de presentación de Eduardo Vargas cuando el director deportivo, Manuel Mayo, reveló la gran carta de presentación de Eduardo Vargas ante el cuerpo técnico de Meneghini en Universidad de Chile.

Publicidad

“Pidió hasta entrenar antes que sus compañeros, qué les voy a decir, las palabras sobran para describirlo, el club y el entrenador estábamos convencidos”, explicó el directivo.

Algo que se sumó en los primeros días, con pruebas médicas y físicas, con un Vargas demostrando que está en plenitud para la competencia futbolística con un gran físico.

“En las mediciones Eduardo fue el mejor, está en estado físico muy bueno, la edad no es un problema porque es profesional”, detallaron desde Universidad de Chile.

Publicidad
La primera medida que tomó Eduardo Vargas al llegar a U de Chile: compromiso total

ver también

La primera medida que tomó Eduardo Vargas al llegar a U de Chile: compromiso total

Lee también
El día en que pueden llegar los esperados nuevos fichajes de Colo Colo
Colo Colo

El día en que pueden llegar los esperados nuevos fichajes de Colo Colo

"Jugador de selección": Así presentó Rosario Central a Vicente Pizarro
Colo Colo

"Jugador de selección": Así presentó Rosario Central a Vicente Pizarro

Ñublense firma a un ex Colo Colo y un gigante argentino-italiano
Mercado de fichajes 2026

Ñublense firma a un ex Colo Colo y un gigante argentino-italiano

Nico Guerra reaparece con especial mensaje en la U
U de Chile

Nico Guerra reaparece con especial mensaje en la U

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo