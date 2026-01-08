Universidad de Chile ha tenido una movida primera semana de entrenamientos con el técnico Francisco Meneghini, que quedó marcada por la sorpresiva salida de Leandro Fernández quien no será considerado para 2026.

Pero, por otro lado, toda una sorpresa se transformó la incorporación como refuerzo de Eduardo Vargas que, tanto en mediciones médicas como en lo futbolístico, destaca en el cuerpo técnico.

Esto, se ha ido incrementando en la semana, donde el delantero está mostrando todas sus ganas y potencial por ganarse un lugar en el equipo titular, lo que lo lleva a entrenar al máximo.

Una situación que ha sido bien tomada por Meneghini, que sabe que pese a que se le viene dura competencia con otros refuerzos, Vargas demuestra el alto nivel de compromiso con el que llegó a la U.

Eduardo Vargas fue el mejor en las primeras mediciones en la U. Foto: U de Chile.

ver también Multicampeón con Colo Colo aplaude tridente de ataque de la U: “Vargas será importantísimo”

Eduardo Vargas el mejor en las mediciones en la U

Fue el día de presentación de Eduardo Vargas cuando el director deportivo, Manuel Mayo, reveló la gran carta de presentación de Eduardo Vargas ante el cuerpo técnico de Meneghini en Universidad de Chile.

Publicidad

Publicidad

“Pidió hasta entrenar antes que sus compañeros, qué les voy a decir, las palabras sobran para describirlo, el club y el entrenador estábamos convencidos”, explicó el directivo.

Algo que se sumó en los primeros días, con pruebas médicas y físicas, con un Vargas demostrando que está en plenitud para la competencia futbolística con un gran físico.

“En las mediciones Eduardo fue el mejor, está en estado físico muy bueno, la edad no es un problema porque es profesional”, detallaron desde Universidad de Chile.

Publicidad

Publicidad