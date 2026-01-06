Universidad de Chile presentó esta jornada a Eduardo Vargas como el primer refuerzo para la temporada 2026, algo que fue realizado con bombos y platillos en el Centro Deportivo Azul.

Con un sincero mensaje de que se pusieron en la buena tras las diferencias a mitad de 2025, cuando el goleador terminó firmando por Audax Italiano, la U le abrió nuevamente las puertas.

Fue el director deportivo Manuel Mayo quien contó las ganas que tenían ambas parte de llegar a un acuerdo, incluso destapando una petición que tuvo Vargas a penas volvió al CDA.

Esto, porque delantero no quiso esperar el regreso de todos sus compañeros a la pretemporada, por lo que comenzó antes los trabajos en la comuna de La Cisterna.

Eduardo Vargas entrenó con los juveniles el fin de semana en la U. Foto: U de Chile.

Eduardo Vargas entrenó el fin de semana con los juveniles de la U

Fue el director deportivo Manuel Mayo quien explicó la primera petición de Eduardo Vargas a Universidad de Chile, una vez que se presentó en el Centro Deportivo Azul.

En ese sentido, reveló que quiso comenzar a entrenar de inmediato con los juveniles del club, al mando de Francisco Meneghini, sin esperar el lunes cuando volvían todos sus compañeros.

“Costó un poco más de lo que queríamos su llegada pero ya está acá, él tenía muchas ganas. Pidió hasta entrenar antes que sus compañeros, que les voy a decir, las palabras sobran para describirlo, el club y el entrenador estábamos convencidos”, explicó Mayo.

Una situación que dejó feliz a Vargas: “Estoy feliz de estar de vuelta, cumplo el sueño de volver y nada, con charles y Marcelo siempre hemos tenido muy buena relación me han recibido muy bien”.

