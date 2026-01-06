“Mi último club”: Eduardo Vargas confiesa que se retira del fútbol en Universidad de Chile

Universidad de Chile confirmó el regreso de su gran anhelo en el ataque como Eduardo Vargas. El delantero estuvo a detalles de llegar en 2025 con Gustavo Álvarez en la banca, pero finalmente recaló en Audax Italiano.

Pero el tiempo lo cura todo, y en el inicio del 2026 ya se firmó el retorno de “Turboman” para ser el nuevo atacante de Francisco Meneghini. Llegada que fue celebrada por los hinchas azules que vuelve a tener entre sus filas al goleador que ganó la Copa Sudamericana en 2011.

ver también “No es bueno”: históricos de la U comentan la gran diferencia salarial de Vargas y Lucero

“Espero dar experiencia, llevo mucho tiempo afuera, con muchos entrenadores, compañeros. Estoy más maduro, solo espero darle respeto a la hinchada y que me respeten, así todo funcionará bien”, recalcó el delantero de 36 años en su presentación en el CDA este martes.

Sonrisa de oreja a oreja para Eduardo Vargas en su retorno a la U

“No hay ningún problema con la U, hablé con el presidente y con Manuel Mayo. Estamos todos muy felices que haya vuelto”, agregó el goleador despejando cualquier tipo de roce.

¿Se retira Eduardo Vargas?

Ante la consulta, el Bicampeón de América fue certero y recalcó que aún no está en sus planes colgar los botines. “No pienso aún en retirarme, por eso me estoy cuidando”, expresó Eduardo Vargas que llega en su mejor versión a la U.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Quién tiene que ser capitán en Universidad de Chile? ¿Quién tiene que ser capitán en Universidad de Chile? Ya votaron 0 personas

El tema es que el goleador reconoció que ya no le quedan muchos años de carrera. Por lo que enfatizó que está quemando los últimos cartuchos. “Pienso que Universidad de Chile va a ser mi último club”, aseguró.

“Solo me queda apoyar siempre en cada entrenamiento, exigirnos, exigirle a los compañeros y dentro de la cancha siempre seremos una familia”, sentenció sobre que ahora lo importante es volver a ser campeón.

Publicidad

Publicidad