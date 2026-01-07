Leandro Fernández deja Universidad de Chile pese a tener contrato hasta diciembre del presente año. Francisco Meneghini no lo tiene en sus planes y la podadora cortó al delantero argentino en el CDA.

La noticia sorprendió a todos en el fútbol chileno, no sólo en la U. Incluso, ya hay voces identificadas con Colo Colo que lo consideran una buena oportunidad de refuerzo para el Cacique.

Y uno identificado con Colo Colo, pero que también jugó en Universidad de Chile es Patricio Yáñez. El comentarista de Deportes en Agricultura abordó la salida de Fernández en los azules, considerando que no fue acertada la decisión de Paqui.

Pato Yáñez: yo lo hubiera dejado en la U

“Yo… yo lo hubiese dejado en Universidad de Chile, pero no soy el técnico ni estoy armando el equipo“, lanzó tajante el ex atacante de la selección nacional.

Yáñez agregó que Meneghini debe haber planteado en su plan que “quiero características y no me sirve…. Fernández tuvo un mal año el 2025, pero yo lo hubiese dejado en la U. Por algo fue el gran protagonista de la U en ofensiva el 2024“.

“Fue elegido el mejor de la liga en su posición. Imagínate que si le validaban el gol contra Everton, lo elegían como el mejor jugador de la liga. Tuvo un tremendo momento”, expuso.

Patricio Yáñez sentenció que “yo lo dejo, pero acá el técnico está haciendo un movimiento en base a jugadores que tienen a ser más funcionales y utilizables para lo que está pensando en su cabeza Meneghini“.