Mercado

Exigen que Colo Colo rompa el mercado chileno fichando a Lea Fernández: “Necesitamos jugadores así”

El atacante argentino fue cortado en Universidad de Chile, obligándolo a buscar un nuevo club de cara al 2026.

Por Patricio Echagüe

Lea Fernández debe buscar club tras ser cortado en la U.
Francisco Meneghini generó un verdadero terremoto en Universidad de Chile. El entrenador argentino decidió cortar a Leandro Fernández, obligándolo a buscar un nuevo club para este 2026 que recién comienza.

Esta situación ha generado una ola de rumores en torno al delantero, con dos equipos que ya están buscando quedarse con sus servicios: Defensa y Justicia de Argentina y O’Higgins.

Sin embargo, hay quienes apuestan porque se la juegue con cruzar la vereda y defender la camiseta del archirrival de los azules. Pese a los arriesgado del movimiento, el verlo con la blanca de Colo Colo ilusiona a los más soñadores.

Piden a Leandro Fernández para Colo Colo

El que alzó la voz al respecto fue Eddio Inostroza, quien en charla con RedGol aseguró que “acá hay dos parámetros, siendo uno el del hincha y el otro futbolístico. Para el hincha sería incómodo, pero sin duda que sería un aporte en Colo Colo”.

Es un buen nombre, porque Colo Colo necesita gente que sea líder. Leandro Fernández tiene mucho ímpetu y corazón. A veces se pasa un poco de revoluciones, pero son sus características”, agregó.

Leandro Fernández ha convertido 33 goles en 100 partidos con Universidad de Chile. | Foto: Photosport.

Para cerrar, el ex volante y multicampeón con los albos afirmó que “es el perfil de jugador que necesita Colo Colo, de lucha y entrega, de estar picado constantemente. Si trabaja, se cuida y tiene voluntad de querer jugar, siempre será bueno para el club. Es un tema delicado más que complicado, porque si se da, yo creo que sería un buen aporte”.

Los números de Lea Fernández en Universidad de Chile

En el pasado 2025 el atacante de 34 años jugó un total de 40 partidos, siendo 23 por la Liga de Primera, seis en Copa Libertadores, seis en Copa Chile, cuatro en Copa Sudamericana y uno en la Supercopa. Anotó diez goles y dio siete asistencias en 2.228 minutos de acción.

En sus tres temporadas con los azules Fernández ha disputado 100 encuentros con 33 goles y 23 asistencias. Con la U ganó la Copa Chile 2024 y la Supercopa 2025.

