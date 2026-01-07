Colo Colo está viviendo horas cruciales luego que se confirmara la grave lesión de Marcos Bolados. El antofagastino sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda, lo que lo dejará fuera de las canchas por largos seis meses.

Esta lamentable situación obliga a los albos a tener que explorar el mercado de fichajes para dar con un reemplazo, saliendo a la luz un nombre que hace rato que ronda por el Estadio Monumental: Daniel Castro.

Y es que Popín es el gran deseo de los albos y la lesión de Bolados podría apurar en algo las negociaciones. Además, ya se habla de que el gran anhelo del todavía delantero de Deportes Limache es vestir la camiseta de Cacique si se da la oportunidad.

“Daniel Castro quiere puro estar en Colo Colo”

Quien dio esta información fue el periodista Rodrigo Hernández, quien en su calidad de comentarista en ADN Radio aseguró que “es el gran anhelo que tiene. La información que tenemos es que Daniel Castro quiere puro estar en Colo Colo”.

“Él anhela jugar en el Cacique, pero obviamente sabe que esto está supeditado a que se den algunas condiciones y porque Deportes Limache puso un valor alto por su traspaso”, agregó.

Daniel Castro viene de anotar 17 goles con Deportes Limache en la temporada 2025. ¿Será Colo Colo su próximo destino? | Foto: Photosport.

En ese sentido, el comunicador sostuvo que “ese valor alto es flexible hasta cierto punto y Colo Colo no ha querido subir la puntería. Ahora, en función a lo que acaba de pasar con Marcos Bolados, que es una desgracia, se abren dos escenarios”.

“El primero es que se analice la opción de Daniel Castro teniendo que gastar, que es algo que Colo Colo no quiere hacer. Lo segundo es que Fernando Ortiz se convenza de que Cristián Zavala le sirve, porque el argentino no lo quiere”, añadió.

Para cerrar, Hernández reveló que “¿al final por qué volvió Zavala a Colo Colo? Básicamente regresó porque es muy caro para Coquimbo. Y por eso con el dolor de su corazón Coquimbo lo descarta para este 2026. Están esperando que la situación se desgaste para recibirlo con los brazos abiertos”.

Los números de Daniel Castro en Deportes Limache

En la pasada temporada 2025 el atacante de 31 años disputó un total de 36 partidos, siendo 25 por la Liga de Primera y 11 por la Copa Chile. Popín anotó 17 goles y dio tres asistencias en 2.708 minutos de acción.