Deportes Limache es uno de los equipos más activos en el mercado de fichajes del fútbol chileno. Ante los arribos de figuras como Jean Meneses y Gonzalo Sosa, los tomateros habían abrochado un conocido lateral zurdo.

El trato estaba listo y hasta el equipo cervecero lo anunció el pasado martes, pero a última hora todo se derrumbó. Se trata de Yerco Oyanedel, jugador formado en U Católica y que venía de ascender con la U de Concepción.

Finalmente el ex seleccionado chileno Sub 17 no vestirá de rojo, ya que una contraoferta de última hora cambió sus planes. Por eso, tiene equipo listo para defender en este 2026.

¿Y Limache? El club donde jugará Oyanedel

Yerco Oyanedel no llegará a Deportes Limache, pese a ser anunciado por las redes oficiales del club. El nacido en U Católica seguirá siendo jugador de U de Concepción tras repentina negociación a último momento.

“Su retorno a U de Concepción cuenta con una alta posibilidad”, avisó el periodista Sergio Godoy, donde posteriormente desde suelo penquista avisaron que estaría todo listo para la firma del jugador.

Oyanedel incluso alcanzó a entrenar con Limache a inicios de semana, pero la nueva oferta del Campanil terminó por convencerlo. El lateral zurdo así seguirá en el equipo con el que ascendió y fue campeón de Primera B.

Además de los foreros, Oyanedel tiene pasos por Copiapó, Cobresal, U La Calera y Rangers de Talca. En dichos clubes militó tras partir de U Católica, donde se formó y no pudo sumar mayores minutos.

