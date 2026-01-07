Se mueve con todo el mercado de pases en la Liga de Primera, donde uno de los delanteros más cotizados es el argentino Facundo Pons. El goleador viene de gran campaña con Deportes Limache en la segunda mitad del 2025.

Tras arribar de emergencia desde el fútbol trasandino, en el tomatero respondió rápidamente anotando nueve goles en un semestre. Pese a eso, sorpresivamente no fue renovado en el equipo.

Fue así que apareció Ñublense para quedarse con sus goles, donde ya tienen avanzadas conversaciones. El elenco de Juan José Ribera podría sufrir un revés, ya que un rival directo se metió a última hora en la operación.

Nuevo equipo arremete por ex goleador de Limache

Desde el norte del país se metieron en la pelea para quedarse con la carta de Facundo Pons. Pese a avanzadas conversaciones con Ñublense, el goleador recibió telefonazo desde La Serena.

Pons y su gran año en Limache /Photosport

“Facundo Pons está en conversaciones con la gente de Club Deportes La Serena. Además, me agregan que tiene una oferta formal por parte de Ñublense y nada más que conversación con CDLS“, informó desde suelo grante Matías Solar.

El argentino se deja querer y busca seguir en el fútbol chileno tras impecable campaña. Debutó anotándole a O’Higgins y cerró su ciclo en Limache con el gol que casi le da el título de Copa Chile al club.

En el tomatero optaron por no renovarle el vínculo y ficharon a un ex Ñublense en su reemplazo: Gonzalo Sosa. El experimentado artillero suplirá el lugar de Pons, quien está entre los chillanejos y La Serena para poner la firma.