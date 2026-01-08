La FIFA dio un golpe al tablero digital y anunció un acuerdo histórico con TikTok. Una de las redes sociales que ha tomado más fuerza en el último tiempo y se convertirá en la plataforma preferente para la cobertura de la Copa del Mundo 2026.

Es una alianza inédita en la historia del fútbol, que apunta directamente a las nuevas audiencias, con un enfoque en contenidos cortos, dinámicos y altamente interactivo.

“El objetivo de la FIFA es compartir la pasión por la Copa Mundial de la FIFA 2026 con el mayor número posible de aficionados, y no se me ocurre una mejor forma de hacerlo que contar con TikTok”, comentó Mattias Grafström, secretario general de la FIFA.

Es primera vez que la FIFA y TikTok desarrollarán un programa donde la gente pueda acceder a momentos exclusivos, como ruedas de prensas y sesiones de entrenamientos. De esta forma, los aficionados pueden seguir viviendo la experiencia del Mundial sin ser necesario ver los partidos.

Infantino y su nuevo plan para vistas en Mundial 2026

TikTok Gameplan

Uno de los puntos centrales será la creación de un centro oficial del Mundial 2026 en TikTok. En esta los usuarios podrán encontrar información del torneo, momentos destacados, acceso a entras y material exclusivo generado directamente por la FIFA.

Además, se implementará un programa global de creadores, que permitirá mostrar el lado B del Mundial: entrenamientos, conferencias de prensa y más. Sin duda que esto promete revolucionar la forma de consumir fútbol.

El acuerdo llega tras el exitoso precedente de la Copa Mundial Femenina 2023, donde los contenidos de FIFA en TikTok alcanzaron cifras récord de visualizaciones, consolidado a la red social como una vitrina clave para el deporte.