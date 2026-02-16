Colo Colo vive un momento dulce tras dos importantes triunfos. Sin embargo, no todo es tan bueno. Yastin Cuevas, su figura en los últimos duelos, no podrá jugar ante O’Higgins.

Los Albos volvieron a festejar con suspenso. Cuando se disputaban los descuentos del choque ante Unión La Calera, Maximiliano Romero anotó el gol de la victoria. Ya les había sucedido algo similar contra Everton, donde también celebraron al final.

La baja de Yastin Cuevas

La gran sorpresa en Colo Colo durante este 2026 no ha sido un refuerzo, sino que Yastin Cuevas. El joven delantero ha comenzado a tener minutos con Fernando Ortiz y ha respondido a cabalidad, siendo una buena alternativa en ataque.

Cuevas ha ingresado en los tres partidos de los Albos y no ha desentonado. Contra Everton anotó y contra Unión La Calera asistió a Romero en su gol, llevándose todas las flores. Además, ayuda con minutos Sub 21, algo que tanto los complicó en el 2025.

Con las dolencias que sufrió Javier Correa y que lo tienen en duda ante O’Higgins en la próxima fecha, era una buena oportunidad para que Yastin Cuevas pueda ser de la partida ante el Capo de Provincia. Claro que por un inesperado problema, esto no será así.

Según indica Radio ADN, Cuevas será llamado a la selección chilena Sub 20 para un microciclo que se hará entre el lunes 16 y martes 24 de febrero. En este periodo además, La Roja jugará un duelo amistoso contra Deportes Santa Cruz, lo que inhabilitaría al delantero de estar con Colo Colo.

Yastin Cuevas lleva 1 gol y 1 asistencia en 3 partidos. Imagen: Photosport

Los Albos enfrentan a O’Higgins el sábado 21 de febrero a las 18:00 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua. Fernando Ortiz tendrá que pensar en el ataque que planteará ante los Celestes, donde no podrá tener a su joven figura para seguir en la senda del triunfo.