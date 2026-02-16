Con siete de Colo Colo: Confirman nómina de la Roja sub 20 para nuevo microciclo

La selección chilena informó de una nueva convocatoria para el microciclo de febrero. La Roja sub 20 liderada por Sebastián Miranda comienza su preparación para los desafíos del 2026 y sorprende con nueva lista.

En la publicación realizada este lunes 16 de febrero se informa de la citación de 33 jugadores. Entre los nombres destaca Colo Colo con siete convocados. Entre los nombres más llamativos asoma Yastin Cuevas que viene de marcar ante Everton y entregar una asistencia clave en el triunfo frente a Calera.

ver también “Es muy bueno, un 9 distinto”: DT de Chile ilusiona con futuro de Yastin Cuevas tras brillar en Colo Colo

Luego Santiago Wanderers con cinco citados y Universidad de Chile con solo 2. Universidad Católica tiene un convocado y el actual campeón del fútbol chileno, Coquimbo Unido, también aporta con Martín Mundaca.

El tema de discusión se había centrado en que Fernando Ortiz iba a ser el principal afectado por la cantidad de jugadores que perdería para el duelo ante O’Higgins.

Esto debido a que se contemplado un amistoso con Santa Cruz y recién el 25 de febrero se les liberaba. Ante esto, se informó que el jueves 20 serán liberados los albos para así estar en el encuentro del sábado ante los rancagüinos.

Yastin Cuevas fue convocado por la Roja Sub 20

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo juega la Roja Sub 20?

Según indicaron desde la ANFP ya se programaron cuatro amistosos internacionales para aprovechar las fechas FIFA que se avecinan. El primer enfrentamiento será ante Perú el 29 y 31 de marzo.

Tras ello, el próximo rival será Brasil el 6 y 9 de Junio. Cabe consignar que todavía resta definir las sedes de dichos encuentros que serán de local y visita.