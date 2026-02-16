Yastin Cuevas se ha transformado en la gran revelación de Colo Colo en el principio de temporada. El delantero de 17 años ha sido el as bajo la manga para Fernando Ortiz. Pese a entrar sobre el cierre de los partidos, se las ha ingeniado para marcar ante Everton y ahora habilitar a Maxi Romero para darle el triunfo a los albos ante Calera.

“Tiene que trabajar, tiene que seguir mejorando como todos. Yastin es un jugador importante para nosotros, porque cada vez que toca entrar siempre hace cosas importantes. Pero bueno, eso hay que trabajarlo también día a día”, comentó el delantero trasandino sobre la nueva joya del Cacique.

ver también “Es muy bueno, un 9 distinto”: DT de Chile ilusiona con futuro de Yastin Cuevas tras brillar en Colo Colo

Incluso con la lesión de Javier Correa, todo apunta a que el delantero será el encargado de tomar su lugar en el equipo estelar de Colo Colo. Por lo que podría tener su primer partido de titular ante O’Higgins. Eso se imaginaba hasta que este lunes se desató una nueva controversia entre los albos y la selección chilena.

¿Qué pasó con Yastin Cuevas?

Según indicó el programa Los Tenores de Radio ADN, el delantero Yastin Cuevas, será convocado para un nuevo microciclo de la selección chilena sub 20. Incluso tiene planificado jugar un partido amistoso ante Santa Cruz, elenco de la Primera B. El tema es que el periodo de trabajo lo dejaría fuera del próximo partido ante O’Higgins.

El joven Cuevas sueña con ser titular en Colo Colo

“Desde hoy y hasta el martes 24 de febrero estarán trabajando por la selección chilena Sub 20 en un amistoso ante Santa Cruz, para volver el miércoles 25. La molestia en Colo Colo es qué pasa con estos jugadores, saber qué pasa para el duelo con O’Higgins. Ya se sumaron para jugar con Santa Cruz, esto se puede modificar, pero de momento se estarían perdiendo el partido ante O’Higgins de Rancagua”, recalcó el periodista Cristián Alvarado.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Llegará o no? Colo Colo le pone fecha a la decisión sobre su último refuerzo para 2026

En la convocatoria también destacarían varios jugadores de Colo Colo como Matías Moya, Gabriel Maureira, Vicente Martínez y Bruno Torres. Por lo que el “Tano” Ortiz se quedaría sin varias opciones para el duelo ante los celestes en el Estadio El Teniente. Lo que molestó especialmente en el Monumental.

“Según me dicen están trabajando a una intensidad importante. Por lo que se preguntan ¿es más importante enfrentar un partido ante Santa Cruz para inaugurar luminarias en el estadio? Me dejaron esa interrogante en el estadio de Colo Colo”, agregó el comunicador. Por lo que se esperan novedades en las próximas horas.