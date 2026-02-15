Corría el minuto 70 en el Estadio Municipal de La Cisterna, y cuando U de Chile no podía romper el cero ante Palestino, Eduardo Vargas salió de la cancha. Turboman salió reemplazado por Octavio Rivero y su reacción sacó ronchas.

Es que en un desconocido video, TNT Sports mostró el momento exacto en que Francisco Meneghini decide sacar al delantero azul de la cancha. Edu corrió rumbo a la banca ofuscado por la decisión.

Sin despedirse de su compañero que ingresó, ni tampoco mirar a su DT, el campeón de América fue hasta los asientos de la banca y se desquitó con todo. Ahí fue una botella con agua quien pagó las consecuencias.

La furia de Eduardo Vargas en la U

En lo que era su segunda titularidad en línea por U de Chile, Eduardo Vargas estuvo lejos del nivel esperado en el 0-0 ante Palestino. Edu fue reemplazado a 20 minutos del final y no ocultó su enojo por la decisión de Francisco Meneghini.

Tomando la botella con agua y luego lanzando el liquido como muestra de enojo, el emblema de la U le dejó en claro a su DT que quería seguir jugando. Eso, mientras Paqui es duramente cuestionado por su inicio en la banca.

U de Chile rompió el chanchito este mercado con los fichajes de Eduardo Vargas, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero. Sin embargo, solo Turboman ha logrado anotar oficialmente, en el único gol del equipo en la Liga de Primera (caída 2-1 ante Huachipato).

Crisis en el inicio de la U/Photosport

Vargas, Meneghini y compañía tendrán una nueva oportunidad de levantar cabeza y salir de la zona baja de la tabla de posiciones (dos puntos en tres fechas). El domingo 22 de febrero, el equipo recibirá a Limache, en el Estadio Nacional.

