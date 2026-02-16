Universidad de Chile no ha tenido un buen arranque en la Liga de Primera 2026, luego de tres fechas donde no ha conseguido triunfos de la mano de Francisco Meneghini.

Por lo mismo, se vienen fechas muy decisivas para el futuro del entrenador, cuando deban recibir a Deportes Limache, que es el puntero, jugar el Superclásico en el Monumental y, además, ese partido único para la Copa Sudamericana contra Palestino.

En ese sentido, el técnico de los azules busca variantes, donde uno que poco a poco comienza a ganar espacio es Ignacio Vásquez, uno de los juveniles que tiene el equipo.

Incluso fue el atacante el autor del único tanto azul del amistoso ante San Luis de Quillota, donde la U perdió por 2-1 ante el cuadro que dirige Humberto Chupete Suazo.

Ignacio Vásquez suma 79 minutos con la U. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

Ignacio Vásquez es un ejemplo de Paqui en la U

Ignacio Vásquez se está transformando en un regalón de Paqui Meneghini, donde si bien no ha sido titular, ha sumado minutos en todos los partidos de la U, sumando lo que quiere el entrenador.

Esto, porque aplica como un lateral por izquierda, que es el plan del entrenador: “Existe una tercera opción, que es Nacho Vásquez. Es una posición que estamos entrenando con él”.

“Su disposición y actitud están siendo excelentes. Me ha gustado mucho su manera de entrenar. Transmite muchísimas ganas, y eso es lo que espero de todos, pero más aún de los juveniles”, explicó el DT.

Por lo mismo, tuvo una nueva oportunidad en el amistoso ante San Luis, donde marcó un gol, lo que deja claro que está siendo uno de los que se cuadró con su entrenador.

