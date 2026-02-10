Con dos partidos oficiales, y tres en total sumado el amistoso en Perú, los hinchas en Universidad de Chile ya perdieron la paciencia con su nuevo entrenador Francisco Meneghini ante los malos resultados en el arranque de la temporada 2026.

Pero a diferencia de lo que ocurrió en el pasado con Gustavo Álvarez, desde el arribo de “Paqui” a la institución, la dirigencia de Azul Azul quiere cumplirle con todos los pedidos que realiza en materia de la conformación de su plantel para esta campaña.

No sólo le trajeron a Meneghini los refuerzos que quería para este año. En Universidad de Chile fueron más allá, y según reveló el portal Bolavip, en las últimas horas se encargaron de darle el visto bueno a uno de sus “caprichos”.

U de Chile logra cumplirle otro importante deseo a “Paqui”

La publicación apunta a que el estratega le hizo una exigencia a Azul Azul en cuanto a la renovación de uno de sus futbolistas que terminaba contrato el 31 de diciembre del 2026. Pero curiosamente no se trata de una de sus máximas figuras como Lucas Assadi.

“Luego de un intenso vaivén en las negociaciones, la U de Chile se aseguró la permanencia de una promesa de la institución. Ese es el caso de Ignacio Vásquez. El habilidoso delantero de 19 años tiene un principio de acuerdo para firmar su renovación por tres temporadas“, apunta Bolavip.

Además, el medio añade que “el club aceleró en las tratativas y cerró el pacto con el seleccionado juvenil, lo que debiese ser oficializado a la brevedad por la escuadra universitaria”, en referencia al principal apuntado para cumplir con la regla de minutos Sub 21.

Los números de Ignacio Vásquez en 2026

En los primeros dos encuentros de la actual temporada con Universidad de Chile, el delantero disputó un total de 52 minutos, sin registrar goles ni asistencias.

¿Cuándo juega el “Bulla”?

Por la tercera jornada en Liga de Primera, el Romántico Viajero visitará a Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna, este viernes 13 de febrero desde las 20:30 horas.

Así están en la Tabla de Posiciones