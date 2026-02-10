Universidad de Chile comenzó una nueva temporada en el Campeonato Nacional con el pie izquierdo, donde suma un empate y una derrota, lo que lo posiciona en el lugar número 13 de la tabla actualmente. Ante esta situación, los dardos se han concretado en su nuevo técnico, Francisco Meneghini.

El “Paqui” asumió el rol como DT de los azules tras una gran campaña junto a O’Higgins y tras la salida de Gustavo Álvarez donde los resultados no han sido los esperados. En su debut en la Liga contra Audax terminó en un discreto empate, mientras que contra Huachipato cayeron 2 a 1.

En el programa ESPNF360 analizaron la compleja situación de la U, que con sus nuevos refuerzos no ha podido sacar un triunfo en estas dos fechas, donde Cristián Caamaño apunto su análisis a la llegada del nuevo DT.

“No era el momento de Paqui”

En el panel, el comunicador señaló de entrada: “Aquí no hay paciencia, este año la U no puede esperar que arranque Paqui para que la gente se tranquilice”.

Para luego agregar: “Yo creo que lamentablemente no era el momento de Paqui”.

La U no se ha encontrado con el triunfo tras dos fechas disputadas/Photosport

Tras estas declaraciones, Jean Beausejour, ex U de Chile, defiende al DT diciendo que es muy pronto para sentenciarlo. “Van dos partidos, a su capacidad técnica y siento que por ejemplo cuando él tenga los roles más definidos, cuando encuentre al jugador preciso para cada puesto, que eso a veces lleva un poquito”.

Pero Caamaño continuó con su análisis diciendo que no los azules no pueden permitirse derrotas. “Pero este año no había una fecha de perder y la U ya perdió dos fechas”.