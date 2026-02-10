La U de Chile comenzó la Liga de Primera con un punto de seis posibles y sufrió una derrota ante Huachipato de la mano de Paqui Meneghini. El DT no encontró la manera de mantener favorable el marcador tras la afortunada diana para abrir la cuenta que anotó Eduardo Vargas.

Fue así que el Huachi le remontó el partido y venció a los azules por 2-1. A raíz de eso, el director técnico del Romántico Viajero recibió varias críticas. Sobre todo por algunas decisiones, como la salida del paraguayo Lucas Romero. Pero también por sus dichos en el estadio CAP.

“Generamos más oportunidades que ante Audax Italiano”, marcó el ex entrenador de O’Higgins. Y tenía razón: ante los Itálicos, el Bulla jugó mucho tiempo con un jugador menos por la expulsión de Felipe Salomoni. E incluso con dos con la tarjeta roja directa que recibió Juan Martín Lucero.

Paqui Meneghini perdió la batalla táctica ante Jaime García. (Eduardo Fortes/Photosport).

A pesar de todo este contexto, Meneghini tuvo un defensor público. Un jugador que fue campeón del fútbol chileno con Colo Colo. Y que saltó desde el Cacique a Universidad de Chile a cambio de 2.5 millones de dólares. Más de alguno habrá notado que las referencias son para Jean Beausejour.

“Van recién dos partidos, yo me aferro a su capacidad táctica”, apuntó el Bose en ESPN para ponerle una fianza al conocimiento futbolístico de Meneghini, quien en Chile dirigió al Audax Italiano, Everton de Viña del Mar, Unión La Calera y el Capo de Provincia, cuadro que clasificó a la Copa Libertadores 2026.

Beausejour pide paciencia para Paqui Meneghini en la U de Chile

Jean Beausejour conoce a Paqui Meneghini y piensa sinceramente que es el indicado para conducir de buena manera a la U de Chile y lograr el nivel del equipo que toda la dirigencia imaginó cuando sellaron la contratación del DT para suceder a Gustavo Álvarez.

El Bose, con todo el bagaje que tiene en el fútbol profesional, sabe que esos procesos no son automáticos. Todo lo contrario. “Cuando él encuentre al jugador preciso para cada puesto, eso lleva tiempo a veces”, manifestó el icónico lateral zurdo de la Roja, autor de un gol en dos Mundiales diferentes.

Jean Beausejour en acción por la U durante 2019. (Ramon Monroy/Photosport).

Por lo pronto, Universidad de Chile debe corregir detalles para visitar a Palestino en la 3° fecha: aquel partido se disputará el viernes 13 de febrero a contar de las 20:30 horas en el estadio Municipal de La Cisterna.

El Romántico Viajero comenzó la Liga de Primera con un empate y una derrota y eso lo tiene en el puesto 13 de la tabla.

