Universidad de Chile comenzó con muchas dudas la temporada, donde en dos fechas todavía no sabe de triunfos por la Liga de Primera 2026, tras la derrota por 2-1 ante Huachipato.

En ese sentido, todas las críticas se las está llevando el técnico Francisco Meneghini, donde hay un desorden táctico dentro de la cancha que ha extraviado a los buenos niveles que traía la U desde el año pasado.

Algo que tiene una clara razón, con cambio de esquema y de movimientos que el plantel todavía no asume, los que fueron explicados como la gran razón del problema.

“En los entrenamientos, en lo que hemos podido reportear, es que él antes de parar el equipo que va a enfrentar la semana, lo que trabaja son variantes y hace cosas que los jugadores se marean un poco“, señalaron en Radio ADN.

La U suma dos partidos sin triunfo en la Liga de Primera 2026. Foto: U de Chile.

Los jugadores de la U están perdidos en sus posiciones

Fue en radio ADN donde entregaron un revelador detalle de la situación de Universidad de Chile, que tiene que ver con un desconocimiento de los jugadores de la idea que tiene Francisco Meneghini.

“Javier Altamirano el martes lo pone de contención, a Tamayo lo pone el lunes de central, pero el martes de lateral izquierdo y los empieza a mover a todos tratando de distribuir y enseñando otras posiciones que él quiere que tengan”, detallan.

En ese sentido, asegura que hay una rotación de posiciones que busca el entrenador, lo que ha generado demoras en comprender el estilo que quiere para el fin de semana.

“A Maxi Guerrero, nos dijo lleva poco tiempo entrenando, pero lo quiere ver atrás del nueve, como una especie de media punta“, explican.

