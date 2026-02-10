Colo Colo sigue buscando nombres a contrarreloj en el mercado de fichajes. En concreto, en Blanco y Negro apuntan a reforzar la zona ofensiva, idealmente en la posición de extremo, donde han surgido nombres como Matías Rojas o, a esta altura, una vieja obsesión: Víctor Dávila.

El jugador del América de México ha protagonizado una de las teleseries más largas del mercado de verano en Chile. Todo parecía cerrado tras la llegada de Lautaro Pastrán y el repunte de Dávila en la Liga MX; sin embargo, en las últimas horas se conoció que en Macul no dan por terminado su interés e igualmente harían un esfuerzo por concretar su arribo.

Colo Colo ofertaría una nueva (y última) propuesta por Víctor Dávila

En ese contexto, el comunicador deportivo argentino y especialista en el mercado de fichajes, Thiago Álvarez Rico, dio a conocer a través de su cuenta en X que Colo Colo volvería a la carga por el delantero de 28 años.

Tras una larga teleserie que parecía acabada, Álvarez señaló: “Parece mentira, pero no. #ColoColo enviará una ÚLTIMA OFERTA por Víctor Dávila hoy mismo. ¿Se dará finalmente? 😳”.

La noticia se masificó rápidamente en redes sociales, justo en una jornada en la que Blanco y Negro tiene programada una reunión de directorio para definir los dos puestos que Colo Colo buscaría cerrar antes del término del mercado.

Dávila vuelve a estar en la órbita de Colo Colo. (Foto: Manuel Velasquez/Getty Images)

En México responden al interés de Colo Colo por Dávila

En ese escenario, uno de los que se refirió al tema fue el periodista mexicano Edgar Morales, quien citó la publicación y comentó: “🚨🦅👀👀 Hoy es una nueva junta de directorio en #ColoColo”.

Eso sí, más tarde puso paños fríos a la opción de salida del delantero, al señalar que ve complicado que América acepte la oferta, considerando que el mercado de fichajes en México ya está cerrado.

