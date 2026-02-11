Colo Colo continúa activo en el mercado de fichajes y en las últimas horas han surgido varios nombres para reforzar la zona ofensiva, especialmente en el sector de los extremos, donde a Fernando Ortiz le urgen alternativas tras la salida de Cepeda, la inminente partida de Zavala y la lesión de Marcos Bolados.

En los últimos días aparecieron opciones como Mateo Sanabria, Matías Rojas e incluso Víctor Dávila, esto pese a que en un principio se había dado por terminada la negociación con el América de México.

Sin embargo, el panorama comenzó a aclararse rápidamente. Primero fue el turno de Sanabria, cuyo nombre fue descartado por el periodista Edson Figueroa a través de su cuenta de X. Y ahora se suma otro portazo: el del delantero chileno de las Águilas.

Descartan la llegada de Víctor Dávila a Colo Colo

El encargado de entregar la noticia poco alentadora para los hinchas albos fue el periodista mexicano Edgar Morales, reportero en el medio ‘el heraldo de México’ y quien sigue todo el acontecer del América, ya que mediante su cuenta de X (@Edddgarm) informó la postura definitiva del club azteca respecto al futuro del atacante nacional.

En concreto, el comunicador señaló: “🚨🦅🇨🇱 Como se adelantó aquí hace unas semanas, Víctor Dávila 🇨🇱 se queda en América”, y luego explicó las razones detrás de la decisión: “André Jardine confirmó que cerró filas y está contento con la plantilla que armó la directiva para este torneo 🦅⚽️”.

(Foto: Captura de X)

De esta manera, el capítulo Dávila parece cerrarse definitivamente tanto en México como en Macul. Mientras tanto, en Colo Colo trabajan contra el tiempo para cerrar un nuevo refuerzo de cara a 2026, alguien que pueda competir con el refuerzo, Lautaro Pastrán y aportar variantes junto a los juveniles Francisco Marchant y Leandro Hernández en un plantel que todavía busca equilibrio en ofensiva.