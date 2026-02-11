Colo Colo sigue activo en el mercado de fichajes y las últimas informaciones hablan de que en el Monumental aún restan, al menos, dos nombres para dar por cerrado el plantel. Uno de esos refuerzos debería llegar para la zona ofensiva, sector donde el Cacique necesita mayor profundidad y variantes por las bandas, tras la salida de Cepeda, la lesión de Bolados y la inminente salida de Zavala.

En ese contexto fue que, durante las últimas horas, comenzó a sonar el nombre de Mateo Sanabria como posible alternativa para el Cacique. El extremo argentino, de 21 años, milita actualmente en el Bahía de Brasil, club al que arribó en agosto pasado. Por edad, proyección y posición, su perfil encajaba con lo que Blanco y Negro estaría rastreando en el mercado, además de asomar como una eventual oportunidad interesante.

Sin embargo, la ilusión duró poco. A las pocas horas de instalarse su nombre como opción, fue el periodista Edson Figueroa, especializado en la actualidad alba y uno de los primeros en mencionar la posibilidad, quien salió a descartar cualquier negociación por el jugador.

No es opción: descartan a Sanabria como fichaje de Colo Colo

A través de su cuenta en X, Figueroa fue categórico al cerrar la puerta a la llegada del extremo:

“Ayer di el nombre de Mateo Sanabria como un nombre que estaría en carpeta. Durante esta mañana me han señalado que no hay ninguna posibilidad. Ni desde el interés de Colo, ni desde las intenciones del futbolista. No es opción”.

De esta manera, en Macul bajan definitivamente el nombre del argentino y continúan explorando alternativas para reforzar el ataque. En esa búsqueda, uno de los nombres que sigue rondando con fuerza es el de Matías Rojas, volante argentino de 30 años que actualmente se encuentra en calidad de jugador libre y que aparece como una de las principales cartas para potenciar el plantel de cara a la temporada.

