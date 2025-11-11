Es tendencia:
Colo Colo

Los dos “refuerzos” de Colo Colo que sorprendieron en el estadio Monumental

Dos nuevas caras se sumaron a los trabajos del entrenador argentino Fernando Ortiz y se ilusionan pensando en 2026.

Por Carlos Silva Rojas

Colo Colo tiene nuevas caras.
A Colo Colo le restan tres “finales” en la Liga de Primera, las que debe ganar si es que quiere clasificar a la Copa Sudamericana de 2026.

Los albos tienen que cerrar la temporada ante Unión La Calera, Cobresal y Audax Italiano, partidos en los que deben triunfar para aspirar a quedar al menos en la séptima posición de la tabla.

Lo positivo para el equipo de Fernando Ortiz es que se mide ante dos rivales directos, como los mineros y los itálicos, por lo que depende de sí mismo para lograr el pequeño objetivo.

Los nuevos “refuerzos” de Colo Colo para 2026

Como resta muy poco para que se acabe la temporada 2025, en el estadio Monumental ya están pensando en 2026 y han sonado algunos posibles fichajes.

Uno de los jugadores que ya aparece en el radar del Cacique es el delantero argentino Juan Martín Lucero, con pasado en Colo Colo y que está muy cerca de descender con Fortaleza en Brasil.

Lo del Gato es una opción, pero ya hay nuevos jugadores que se suman a los entrenamientos del conjunto popular, ya que DaleAlbo informó de dos nuevos “refuerzos”.

La fase regular de la Primera B llegó a su fin, es por ello que los jugadores de Colo Colo que estaban cedidos a equipos que terminaron de competir tienen que regresar al club dueño de su pase y eso fue lo que ocurrió.

El volante Diego Plaza, que estuvo como cedido en Deportes Santa Cruz; y el defensor Pedro Navarro, que defendió los colores de Unión San Felipe, se presentaron a entrenar este mismo martes en el Monumental.

Los jugadores se unen a la disciplina de Fernando Ortiz y si bien no pueden jugar en los partidos que le restan a Colo Colo, esperan ser considerados para la temporada 2026.

