Colo Colo vivió un día de decisiones importantes. El directorio de Blanco y Negro tuvo una reunión extraordinaria para evaluar las ofertas presentadas por Vicente Pizarro y Alan Saldivia para salir en este mercado de fichajes.

Finalmente los dos futbolistas se irán gracias a jugosas ventas. Mientras Pizarro se va a Rosario Central a cambio de 2,2 millones de dólares por el 70% de su pase, Saldivia hará lo propio hacia Vasco da Gama por 1,8 millones de la moneda americana por el mismo porcentaje de su carta.

Sin embargo, no solo de salidas de habló esta tarde en el Estadio Monumental, sino que también de los refuerzos que están dando vueltas en este mercado. Y ojo, que también se aprovechó de bajar un cambio respecto a los rumores.

¿Qué tan cerca está Damián Pizarro de Colo Colo?

Al respecto alzó la voz Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, quien tras la reunión entregó algunos detalles de las negociaciones que están teniendo como club con Damián Pizarro.

“Es uno de los tantos nombres que nosotros estamos viendo para suplir la plaza que dejó Salomón Rodríguez. Ustedes saben que primero teníamos que buscar la salida para trabajar en la búsqueda de su reemplazante”, declaró el timonel albo.

En ese sentido, el dirigente sostuvo que “esto como ocurrió ayer, nosotros estamos trabajando con algunos nombres para presentárselos al técnico y al directorio lo más rápido posible”.

“Pizarro tiene ganas de volver. La intención de su representante es que él vuelva al lugar que lo vio nacer y que le fue bien para agarrar rodaje, pero está dentro de varios nombres que nosotros estamos revisando”, añadió.

Para cerrar, el puertomontino avisó que “en los próximos días podemos dar algunos detalles, pero vamos avanzando bien, de a poco y seguros de la manera que lo estamos haciendo”.

La próxima reunión del directorio de Blanco y Negro quedó pactada para el lunes 12 de enero. Ahí se espera avanzar en los refuerzos que se sumen a Matías Fernández Cordero y Joaquín Sosa.