Colo Colo vivió una nueva reunión de directorio en a testera de Blanco y Negro y hay novedades. Junto a las salidas de Vicente Pizarro y Alan Saldivia, el mismo presidente de la concesionaria, Aníbal Mosa, ratificó que Cristián Zavala jugará el 2026 en el Cacique.

Cabe recordar que el delantero de 26 años fue una de las figuras de Coquimbo Unido, vigente campeón con El Pirata, a préstamo desde Colo Colo.

El jugador se había reintegrado a los albos, pero su intención era seguir en Coquimbo, donde consideraba que tendría más oportunidades, además de la Copa Libertadores. Incluso los clubes negociaban, pero…

Mosa: Zavala vuelve a Colo Colo y se queda

Fue el mismo Mosa quien sentenció la permanencia de Zavala, reconociendo que la grave lesión de Marcos Bolados hace imprescindible que el extremo derecho se reintegre a Colo Colo.

“Lo que le pasó a Marcos es lamentable, con una lesión larga. Teníamos un acuerdo con otro club para poder traspasarlo por este año, pero lamentablemente le ocurrió esto y ese lugar lo va a tomar Zavala en este caso“, manifestó el timonel del Cacique.

Sobre la posibilidad de reemplazar a Bolados con un fichaje, más allá del interés en Daniel Castro, Mosa sentenció que “no creo, lo vamos a resolver a la interna. Seguramente conversaremos con el técnico, Fernando Ortiz. Podemos traer algún otro jugador en esa posición, pero lo queremos reemplazar con gente de casa“.

Para poner en contexto, Marcos Bolados sufrió el corte de ligamentos cruzados en la rodilla, lesión que le significará estar varios meses fuera de las canchas.