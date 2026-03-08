Es tendencia:
Aníbal Mosa en Colo Colo abordó reunión con la futura ministra Duco: “Es importante que…”

Aníbal Mosa habló de la reunión sostenida por parte del fútbol chileno con la futura ministra del Deporte, Natalia Duco, en la que se le planteó quitarle urgencia a la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas.

Por Diego Jeria

Mosa aborda la reunión con la futura ministra del Deporte, Natalia Duco.
© RAUL ZAMORA/PHOTOSPORT

Colo Colo volvió al triunfo este sábado y derrotó a Audax Italiano por la sexta fecha de la Liga de Primera. En la previa del duelo, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, se refirió a la reunión con la próxima ministra del Deporte, Natalia Ducó.

Duco viene de manifestar que no profundizará en la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas hasta asumir e interiorizarse mejor sobre el tema. Por su parte, los clubes han sido claros con la ministra.

Por su parte, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, junto a los timoneles de clubes Juan Tagle (Universidad Católica), Aníbal Mosa (Universidad de Chile) y Jorge Uauy (Palestino), se reunieron con Duco. En la cita, le solicitaron a la ministra por asumir que el próximo Gobierno retire la urgencia a la reforma de la Ley de Sociedades Anónimas, para que se siga discutiendo en el congreso.

Mosa y la reunión con la futura ministra Duco

En la previa del duelo contra Audax, Aníbal Mosa fue consultado por la reunión con la futura ministra y la posibilidad de retirar la urgencia de la ley.

Estamos de acuerdo con la transparencia, así lo hemos hecho ver. Es importante que se acojan algunas indicaciones de los clubes para cosas menores que se puedan corregir“, dijo Mosa.

Sentencia “pero nosotros tenemos un cultura de entrega de información permanente. Mientras hayan cosas que den transparencia, estaremos encima“.

Cabe recordar que Colo Colo cerrará la próxima fecha, la séptima de la Liga de Primera, como local contra Huachipato.

