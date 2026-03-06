El fútbol chileno vivió un día histórico este jueves 5 de marzo, porque el Senado aprobó la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales (SADP), que contempla, entre otras cosas, la separación de la Federación de Fútbol de Chile (FFCh) y la ANFP.

“Se valora la aprobación de la gran mayoría de las normas que presentamos hace diez años atrás. Esto busca terminar con los conflictos de interés en el fútbol”, celebró el senador Matías Walker, impulsor de la propuesta.

En CNN Chile le preguntaron a la próxima ministra del Deporte, Natalia Duco, sobre su opinión sobre esta histórica votación. Pero la exatleta poco tuvo que decir. “Es un tema importante y sería una irresponsabilidad dar una opinión en este momento“, declaró.

“Hay que escuchar a todas las personas y conocer todos los antecedentes, a los jugadores, a los clubes, a la ANFP, a todas las personas relevantes para tomar una decisión al respecto“, sumó después.

Natalia Duco, futura ministra del Deporte de Kast, no quiso opinar sobre la reforma a las SADP | ATON Chile

Natalia Duco y la reforma a las SADP: “No tengo la información”

Sobre darle urgencia al proyecto, la futura ministra Natalia Duco confesó que todavía no tiene acceso “a la información necesaria”.

“Lo que pasa es que el tema del fútbol es complejo y esa decisión hay que tomarla en el momento adecuado, y para eso el equipo tiene que estudiar“, aseguró en diálogo con CNN Chile.

“Todavía no asumo como ministra y todavía no tengo acceso a toda la información necesaria para poder responder. Aún no llego a la oficina para revisar lo que tengo que revisar para poder responder, esa es la situación. No tengo la información“, cerró.

Cabe destacar que, además de la separación de la FFCh y la ANFP, esta reforma propone terminar con la multipropiedad de los clubes y regular a los representantes para que agentes de futbolistas no puedan participar en la propiedad o administración de clubes.

