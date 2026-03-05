El fútbol chileno sufrirá un cambio importante, luego de que el Senado aprobara la reforma de Ley de Sociedades Anónimas Deportivas que separará la Federación de Fútbol de Chile -que se enfoca en la selección- de la ANFP, que vela por los clubes.

Un asunto que hace tiempo se estaba pidiendo y que al fin se concretó. Algo que para Ricardo Abumohor, ex presidente de la ANFP, no tendrá un impacto significativo por sí solo.

“Creo que son detalles. El fútbol chileno requiere de una organización distinta, profesional y transparente. Creo que es un detalle dentro de toda la problemática que tenemos”, manifestó en entrevista con Redgol.

“El fútbol chileno va a dar palos de ciego”

-¿No lo ve como un paso adelante para el fútbol chileno?

Pienso que es difícil si no lo tomas como un ente completo. Acá vamos a dar palos de ciego. Vamos a separar la ANFP de la Federación, pero lo importante es separar las estructuras completas. Darle una administración profesional, revisar todas tus ligas.

–¿Cuál es su propuesta?

Hay que unirse con la Conmebol y la FIFA para hacer un programa nuevo, manejado por profesionales rentados. El problema es mucho mayor que separar una institución de la otra. El problema es más de fondo. No queremos entender eso. Es solamente un detalle dentro de una transformación, donde ha cambiado el mundo, la forma de trabajar, de administrar. El problema es más profundo, pero no creo que solucione nada.

Los clubes de la ANFP estarán separados de la Federación de Fútbol

-Se le escucha pesimista a pesar de este primer paso.

Hay cosas que pueden ser positivas, pero deben estar dentro de un todo. No que sea algo particular. No significará nada sin un cambio radical en la readecuación de tus ligas y competencias. Es una cirugía mayor la que se requiere.

-¿Cómo describiría entonces esta reforma que se vio en el Congreso?

Es como construir un edificio arriba de un pantano, vas a terminar hundiéndote. Puedes separar la Federación, pero si no lo haces con un objetivo claro, vas a tener mayores problemas. Tiene que haber una comunión respecto a la selección, sino te vas a encontrar con problemas, que la Federación tomará la selección y la ANFP no te dará los jugadores si no le das la plata. Queremos construir encima de un pantano. Por eso te digo que es un detalle. Se requiere otro tipo de transformación.

-Nombró a Conmebol y FIFA como aliados, ¿también debería serlo el Estado?

Por supuesto. Es un tema país, no es algo personal. El fútbol le pertenece al país. Para eso hay obligaciones y eso se debe legislar. Si te apoyas con expertos, le das otra administración y transparentas la actividad, esta separación saldrá dentro del programa, pues no es lo más importante. No veo otro camino. Las cosas a media no sirven. El fútbol chileno puede hacerlo si hay interés. Lo que tiene que hacer es llegar a un acuerdo con el gobierno de turno, reformular el fútbol y que la ANFP lo haga con Conmebol y la FIFA. Se requiere esa alianza importante, para que te transmitan su experiencia y te ayuden económicamente con todos los cambios que hay que hacer.

-¿Usted estaría dispuesto a involucrarse en esta tarea en caso de que se le pida?

Yo siempre he estado dispuesto a colaborar con el fútbol. He tratado de dar una opinión para que se pueda debatir y tomar caminos con una base sólida, no con pequeñeces que no significará nada.

-De todas formas, las cosas han cambiado a diferencia de su época como dirigente de la ANFP.

Antes era todo romántico, el argumento era válido. Hoy no es así, es válida la conveniencia. Entonces debes reestructurar esta actividad que es importante para el país, para la gente. Podrás ser dueño de un club en la ley, pero en la práctica solo lo estás administrando, porque tú sin la gente no eres nadie. Entonces el país tiene el derecho de tener el deporte, el fútbol en este caso, con una administración rentada, con objetivos a cuatro años y apoyado por los externos que son Conmebol y FIFA. Eso no se solucionará en una votación en el Congreso. Si me dices que solo se aprobó la separación, estamos cometiendo un error profundo.