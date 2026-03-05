Es tendencia:
Maripán se complica en Torino: Aún no renueva y nuevo DT lo dejó en banca: “Se toman decisiones…”

El jugador se encuentra definiendo su futuro en Europa tras inesperado impasse con la dirigencia del equipo italiano.

Por Andrea Petersen

El jugador pasa por tensos momentos en Italia.
El jugador nacional Guillermo Maripán está en la incertidumbre en Italia, esto luego de que el defensa ha quedado rezagado al banco de suplentes del Torino, a lo que se suma que no ha sellado su renovación con el equipo.

El equipo además pasa por complejos momentos en la Serie A donde están en la parte final de la tabla y cerca de la zona de descenso. El jugador negocia la extensión de su vínculo con el Torino, pero se reveló que hay un obstáculo que traba el cierre de su continuidad.

¿Qué pasa con la renovación de Maripán en Torino?

Según reveló el diario Tuttosports hace algunos meses, al defensa chileno le ofrecieron una extensión de contrato, donde se quedaría al menos dos temporadas con un aumento de sueldo de un 20%.

Sin embargo, tras la dilatación del cierre del acuerdo, el medio reveló que el motivo es que la extensión de contrato venía con una reducción salarial.

Entrenador de Torino explica qué pasa con Maripán

El equipo italiano vive un cambio importante, ya que tras la salida de Marco Baroni como DT, asumió Roberto D’Aversa, quien dejó sin minutos al chileno durante el triunfo contra Lazio.

Ante esto, al ser consultado por la ausencia de Maripán durante una rueda de prensa, el nuevo técnico del Torino tuvo una tajante respuesta.

Se toman decisiones cada semana. Basándome en sus características, elegí los tres jugadores contra la Lazio, pero con el tiempo y el trabajo duro, esas decisiones pueden cambiar”.

También depende de las características de los rivales. La idea es que todos necesitan sentirse valorados”, señaló.

En síntesis:

  • Guillermo Maripán enfrenta incertidumbre contractual por discrepancias en su posible reducción salarial en Torino.
  • El nuevo técnico Roberto D’Aversa dejó a Guillermo Maripán fuera del triunfo ante Lazio.
  • Inicialmente ofrecieron a Guillermo Maripán renovar por dos temporadas con un 20% de aumento.
