La alegría duró poco. U. de Chile no pudo contra Palestino y quedó eliminado de la Copa Sudamericana, despidiéndose de la competencia internacional y desatando una nueva ola de críticas.

Los principales cuestionamientos son para Francisco Meneghini, quien no ha hecho el trabajo esperado en su arribo al elenco azul. El DT solo registra un triunfo, que fue el pasado domingo en un discreto Superclásico.

El DT confesó no estar a la altura y que “los resultados no son los acordes de lo que es este equipo ni lo que buscamos“, aunque descartó renunciar a la banca azul tras el fracaso internacional. “No pienso en eso”, dijo.

Sin embargo, esa no fue la declaración que más molestó a los hinchas del Bulla. Y es que la fanaticada no toleró cuando, en la misma conferencia, el DT mencionó que “claramente, la prioridad es el torneo nacional. Lo dijimos antes de empezar la temporada”.

La frase de Meneghini que molestó a los hinchas de U. de Chile

“El partido del domingo (Superclásico) fue un envión anímico muy fuerte. Lo de hoy nos golpea por todo lo que he dicho. Ahora hay que recuperarse bien para el lunes“, pasó página Paqui Meneghini.

El próximo partido de los azules será el lunes 9 de marzo en el Estadio Nacional contra U. de Concepción. En la Liga de Primera, la cosa no tampoco va muy bien para los azules, quienes están 10° con seis puntos en cinco fechas.

