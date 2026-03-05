Las críticas regresaron a Universidad de Chile luego de quedar eliminada de la Copa Sudamericana 2026, de la mano de Palestino quien los derrotó por 2-1 en el Estadio Nacional.

Por lo mismo, ha sido una jornada de fuertes recriminaciones de parte de los hinchas azules, quienes nuevamente apuntan a los grandes responsables del fracaso.

Así también lo hizo el periodista Cristián Caamaño, quien no tuvo problema en apuntar el blanco de su critica en contra de un jugador que no cumplió: Nicolás Fernández.

El defensor tuvo su estreno con la U esta temporada en el momento más difícil para Paqui Meneghini, donde se le notó lento y, además, falló para el segundo gol de Palestino.

Nicolás Fernández tuvo una desafortunada noche con la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

ver también ¿Renuncia? Paqui Meneghini responde por su futuro tras el fracaso en U. de Chile

Caamaño le da con todo a Nico Fernández en la U

Cristián Caamaño no se guardó nada en Deportes en Agricultura, porque apuntó a Nicolás Fernández como uno de los grandes responsables de la eliminación de Universidad de Chile.

Publicidad

Publicidad

“Muy inocente la defensa de la U en el último gol. Primero, Fernández en la marca de Munder que le llevaba dos metros de ventaja y perdió la marca igual“, explicó.

“Lo cierto es que salió muy rápido Hormazábal, absolutamente desgastado y sin la chispa de temporadas anteriores: sin gasolina, sin marcha y lo hace un lateral demasiado predecible“, aseguró.

Por lo mismo, volvió contra Fernández, pero esta vez con un dardo a Paqui: “Está para jugar 25 minutos, no tiene fuelle y es lógico. Si tienes un tipo con la pretemporada completa como Salomoni, podrías invertir la ecuación, pero bueno, decisiones de Paqui“.

Publicidad

Publicidad

En resumen:

Palestino eliminó a Universidad de Chile tras vencer 2-1 en la Copa Sudamericana 2026.

El defensor Nicolás Fernández debutó esta temporada fallando en la marca del segundo gol rival.

El periodista Cristián Caamaño criticó el rendimiento físico de Hormazábal y las decisiones de Meneghini.