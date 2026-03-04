Universidad de Chile ya dejó en el pasado su buena victoria sobre Colo Colo en el Superclásico. Ahora los azules deben centrar sus energías en la Copa Sudamericana, certamen donde esta noche enfrentarán a Palestino por un lugar en la fase de grupos.

La escuadra estudiantil no quiere que sea debut y despedida en el certamen continental. Por lo mismo Francisco Meneghini debe saber armar un equipo que sea capaz de repetir el buen resultado de hace unos días en el Monumental.

Uno de los jugadores que apunta a ser titular es Fabián Hormazábal, quien lamentablemente no ha tenido el mejor de los rendimientos en este año. Para Cristián Caamaño, esto se debe a un cuestionable movimiento que Paqui metió en el equipo con su llegada.

El regreso que Caamaño pide en Universidad de Chile

El periodista aseguró en Radio Agricultura que “Hormazábal sabe que no ha tenido el rendimiento de las temporadas pasadas. Le ha afectado esta situación de Paqui que desarmó su buen tándem con Maximiliano Guerrero”.

Maximiliano Guerrero perdió su puesto de titular en Universidad de Chile con Paqui. | Foto: Photosport.

“Él necesita un futbolista permanentemente por la franja derecha delante para hacer el 1-2, ya sea por dentro o por fuera. La banda, para él solo, le queda muy larga”, agregó.

Para cerrar, Caamaño advirtió que “en algún momento Paqui se tendrá que dar cuenta que haber desarmado esa franja derecha no le ha dado el fútbol o el equilibrio que tenía antes. Es un tema a corregir en la U”.

¿A qué hora juega Universidad de Chile vs Palestino?

Azules y árabes se verán las caras hoy miércoles 4 de marzo a partir de las 21:30 horas en el Estadio Nacional. Cabe recordar que por el castigo que tiene la U este duelo se jugará a puertas cerradas sin hinchas en las tribunas.

