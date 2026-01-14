Universidad de Chile trabaja en su segunda semana de pretemporada para 2026, donde se fueron a la Casa del jugador del Sindicato de Futbolistas Profesionales, en Pirque.

Allá el técnico Francisco Meneghini armó su laboratorio para hacer andar la fórmula que espera en la U para este año, algo que tiene trabajando con mucha intensidad a sus jugadores.

Así también lo detalló Maximiliano Guerrero quien, en conversación con las redes sociales de la misma U, alertó lo que han trabajado los primeros días con Paqui como entrenador.

“Ha sido un trabajo muy intenso, estamos trabajando el tema físico, la intensidad que le gusta harto al profe. En las tardes vemos más el tema táctico para perfeccionar las piezas que debemos encajar”, explicó.

El trabajo físico por la mañana y táctico por la tarde es la clave de Paqui en la U. Foto: U de Chile.

Los jugadores de la U le toman la mano a Paqui Meneghini

Los jugadores de Universidad de Chile van tomando ritmo con la forma de trabajar de Francisco Meneghini, por lo que ya saben que el estilo necesita de un equipo muy físico.

“Al cuerpo técnico le gusta la intensidad, el recuperar e ir adelante, buscar el gol en todo momento, eso también a mi me gusta bastante”, explicó con la conversación Guerrero.

Por lo mismo, asegura que están trabajando con todo teniendo en cuenta el gran objetivo plantead para la presente temporada 2026, algo que no pudieron cumplir con Gustavo Álvarez.

“En lo grupal lo más importante es ganar el campeonato nacional, eso queremos. En lo personal, quiero marcar hartos goles y dar muchas asistencias y ser clave en el equipo”, profundizó.

