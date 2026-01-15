Es tendencia:
Oficial: Nicolás Guerra deja atrás a la U y es anunciado como refuerzo de Instituto

El delantero dejó el Romántico Viajero y cumplirá su sueño de jugar en el extranjero en el 2026. Tendrá un importante desafío.

Por Jp Viluñir Silva

Futbol, Universidad de Chile vs Colo Colo<br /> Fecha 7, Liga de Primera 2025<br /> Los jugadores de Universidad de Chile celebran el triunfo durante un partido de primera division contra Colo Colo disputado en el estadio Nacional en Santiago, Chile.<br /> 12/07/2025<br /> Jonnathan Oyarzun/Photosport
El mercado de fichajes del fútbol chileno se sigue moviendo y hay novedades con uno de los cortados en la U de Chile. Después de no ser considerado por Francisco Meneghini, Nicolás Guerra estaba buscando club y en las últimas horas concretó uno de sus grandes sueños.

El delantero llevaba años intentando dar el salto al extranjero, pero cada vez que trató había terminado fracasando. Sin embargo, para la temporada que arranca las cosas llegaron a buen puerto y este jueves se hicieron oficiales.

Tras su viaje a Argentina para someterse a los exámenes médicos, el Kun estaba esperando para estampar la firma. Algo que ocurrió en esta jornada con el anuncio oficial de parte de su nuevo club: Instituto de Córdoba.

Nicolás Guerra da el salto desde la U y es oficializado como refuerzo en Argentina

A Nicolás Guerra por fin se le cumplirá su sueño de jugar en el extranjero. Este jueves el delantero confirmó su próximo paso luego de dejar la U y jugará la Liga Profesional Argentina en 2026.

Nicolás Guerra llega a Instituto luego de su adiós a la U. Foto: Photosport.

El atacante fue presentado oficialmente como refuerzo de Instituto de Córdoba, donde luchará por demostrar su nivel en 2026. “Feliz, contento, desde que llegué me recibieron con los brazos abiertos y de una muy buena forma. Estoy ansioso de entrenar con los compañeros y que empiece el campeonato“, dijo el chileno al club.

Nicolás Guerra remarcó que viene a ser un aporte dentro y fuera de la cancha. “Soy un jugador aguerrido, que no deja pelota sin luchar, que aporta mucho al equipo con goles, asistencias y muy buen compañero“.

Finalmente, el Kun remarcó que está más que alegre por sus primeras horas con Instituto. “Me ha recibido bien la gente del club, les digo que dejaré todo de mí y que nos acompañen”.

El delantero se pone a las órdenes del técnico Daniel Oldra pensando en su debut. Este puede ocurrir el próximo 22 de enero, cuando enfrenten a Vélez Sarsfield desde las 22:15 horas.

Nicolás Guerra disfruta de su arribo a Argentina con Instituto, donde tratará de tapar las bocas que lo llevaron a salir de la U. El Kun quiere seguir brillando en el extranjero y así soñar con ser opción en la nueva era de la selección chilena.

¿Cuáles fueron los números de Nicolás Guerra en 2025?

Nicolás Guerra ya es oficialmente refuerzo de Instituto y deja atrás a la U, donde logró disputar 37 partidos oficiales en total en la temporada 2025. En ellos aportó con 6 goles y 6 asistencias en los 1.869 minutos que estuvo dentro de la cancha.

