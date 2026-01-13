El mercado de fichajes del fútbol chileno se sigue moviendo para la temporada 2026. En la U de Chile hay importantes novedades con el arribo de Francisco Meneghini, quien está haciendo una limpieza total y está cortando a varios jugadores.

Nombres como Leandro Fernández y Sebastián Rodríguez son sólo algunos de los que dejarán la institución en la campaña que inicia. A ellos se suma Antonio Díaz, quien también abandona el barco para seguir su carrera en otro lado: la Universidad de Concepción.

El Campanil aprovechó los movimientos que hay en el Centro Deportivo Azul y se terminó quedando con la carta del lateral. Así lo confirmó en las últimas horas, confirmando su arribo al club para el 2026.

Antonio Díaz es presentado como refuerzo de la U de Conce

La U se despide de Antonio Díaz para buscar una nueva alternativa en el lateral izquierdo. El jugador parte del Romántico Viajero para tener una aventura en otro equipo de la Liga de Primera.

Antonio Díaz no seguirá en la U y es oficializado como refuerzo de la U de Conce. Foto: Photosport.

En las últimas horas la Universidad de Concepción, que lo estaba tentando hace días, confirmó su arribo al sur del país. Esto, con la idea de pelear en su regreso a la máxima categoría del fútbol chileno.

A través de sus redes sociales, la U de Conce le dio la bienvenida a Antonio Díaz. “¡Un orgullo tenerte con nosotros, Toño! Mucho éxito en esta nueva etapa defendiendo los colores del Campanil“, señalaron.

Con contrato hasta finales del 2026 con el Romántico Viajero, resta conocer los detalles del acuerdo. Por ahora, sigue perteneciendo al elenco estudiantil pero podrá negociar libre a mitad de año.

Esto deja a Francisco Meneghini buscando un nuevo lateral izquierdo. Nombres como los de Esteban Matus y Marcelo Morales han sonado con fuerza, por lo que se esperan novedades ahora que liberaron un cupo.

Antonio Díaz deja atrás a la U y se enfoca en lo que será el regreso a Primera División de la U de Conce. El Campanil se sigue reforzando con algunos cortados en otros clubes para así tener un retorno en grande a la máxima categoría de nuestro país.

¿Cuáles fueron los números de Antonio Díaz en la U?

Antonio Díaz se va a la U de Concepción luego de haber disputado un total de 17 partidos oficiales con la U en la temporada 2025. En ellos aportó con 1 gol y 2 asistencias en los 657 minutos que estuvo dentro de la cancha.