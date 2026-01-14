Llegó como una de las sorpresas y se metió entre los mejores equipos del Mundial de la Kings League. La Selección Chilena era uno de los invictos que defendía tal condición nada menos que en los cuartos de final ante la siempre difícil Alemania.

Lejos de mostrar nerviosismo, el cuadro que comandó en cancha el capitán Mathias Vidangossy mostró personalidad y en el tramo inicial del cotejo impuso sus terminos, ya que en menos de 10 minutos se puso rápidamente en ventaja.

El arquero Matías Herrera (1′), Matías Rojas (3′) y el “penal presidente” que convirtió Pedro Canales “Coloro” (6′), pusieron a Chile arriba en el marcador por 3-0. Sin embargo, Alemania despertó gracias a Nick Salihamidžić (9′) de penal y un shootout de Mehmet-Can Senocak (10′).

Tras el acercamiento germano, Ignacio Herrera apareció en escena y gracias a su anotación en los 13′, que valía por dos al ser designado como jugador “estrella”, La Roja aumentó su ventaja para irse al descanso con un 5-2 a favor.

Chile y Alemania por un lugar en semis del Mundial de Kings League

En el segundo tiempo, las cosas comenzaron mal para Chile. Nick Salihamidžić (21′) acortó distancias, pero Vidangossy (22′) puso nuevamente tranquilidad, Cekinho (23′) descontó para Alemania y volvió a sembrar incertidumbre en el encuentro, mas el mundialista Sub 20 en Canadá 2007 volvió a convertir en los 27′.

Los europeos insistieron y no querían irse con las manos vacías. Un cabezazo de Serhat Imsat (28′) dejó nervioso al elenco nacional, quien comenzó a manejar el balón y así dejar que el tiempo transcurriera hasta el momento del “último gol gana“.

Allí apareció el excentral de Wanderers, Ezequiel Luna, para poner el 8-5 definitivo y poner a Chile entre los cuatro mejores equipos de la Kings World Cup Nations 2026 en su histórica primera participación. Por si fuera poco, sigue invicta.

¿Cuándo vuelven a jugar?

Chile jugará la semifinal de la Kings World Cup Nations 2026 este jueves 15 de enero, cuando a partir de las 18:00 horas enfrente al ganador de la serie entre España y Estados Unidos. Si gana, se mete en la final del sábado 17 en el Allianz Parque de São Paulo.