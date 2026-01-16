Colo Colo debutó este jueves en cancha. El Cacique igualó sin goles ante Olimpia de Paraguay en los 90 minutos y terminó llevándose la victoria en el certamen amistoso mediante lanzamientos penales, instancia en la que la gran figura fue Fernando De Paul.

El ex Universidad de Chile fue prenda de garantía en el conjunto albo. Sin embargo, no son pocos los que creen que en el Cacique se necesita competencia en el arco, esto tras la nueva salida de Brayan Cortés, quien continuará su carrera en Argentinos Juniors.

Y si bien en Blanco y Negro aún son reacios a hablar de la llegada de un nuevo portero -donde han asomado nombres como Matías Dituro, Jaime Vargas de Recoleta o Esteban Andrada-, en las últimas horas se conoció una información que podría cambiar todo.

Álvaro Salazar regresa al Monumental, pero a la Sub 20:

Durante las últimas horas, el periodista deportivo, Inti Camilo, dio a conocer, a través de su cuenta de X, que Álvaro Salazar regresó al Estadio Monumental, aunque esta vez, para sumarse a los trabajos de pretemporada de Colo Colo Sub 20.

El comunicador añadió que, tras su salida de Cobreloa -club en el que disputó solo cinco partidos-, el portero recibió la autorización de Héctor Tapia y Daniel Morón para entrenar con el plantel juvenil, con el objetivo de mantener el ritmo competitivo mientras define su futuro para la temporada 2026.

Si bien la llegada de Salazar al primer equipo de Colo Colo parece poco probable, lo cierto es que su presencia coincide con un mercado en el que el Cacique necesita un arquero y también optimizar recursos económicos. En ese contexto, llegar a un acuerdo con Salazar, actualmente jugador libre, no representaría un mayor problema para la concesionaria.

Cabe recordar que Álvaro Salazar debutó profesionalmente en Colo Coloy formó parte del plantel entre 2012 y 2020, con diversas cesiones de por medio. En ese período, disputó 14 partidos oficiales con el primer equipo, recibiendo 19 goles.