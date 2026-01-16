Colo Colo debutó con el pie derecho en este 2026 al vencer por penales a Olimpia en el primer amistoso del año. Los albos dejaron una buena imagen en Uruguay y ahora se mentalizan en lo que será su próximo compromiso en la Serie Río de La Plata.

Fueron varios los puntos altos en el equipo de Fernando Ortiz ante el Decano del fútbol paraguayo, algo que la misma prensa guaraní destacó en esta jornada.

El gran apuntado está siendo Fernando de Paul, quien como arquero ahogó en varias oportunidades el grupo de gol de Olimpia. Además, el meta se erigió como una de las figuras en los lanzamientos penales con dos muy buenas atajadas.

Fernando de Paul es elogiado en Paraguay

El primer medio en reaccionar fue ABC, donde aseguraron que “ambos equipos priorizaron el orden para evitar una caída tardía, lo que diluyó las acciones de riesgo en las áreas”.

“Con el marcador en blanco y sensaciones mixtas para ambos estrategas, el ganador se definió en la tanda de penales, en la que se destacó la figura del portero Fernando De Paul, quien le tapó sus ejecuciones a Fernando Cardozo y Rodrigo Pérez”, agregaron.

Por su parte D10 destacó que “el Franjeado acorraló al equipo trasandino y contó con al menos cinco situaciones importantes antes del minuto 30, pero se encontró con un arquero rival que se convirtió en figura. Con el correr de los minutos, Colo Colo fue saliendo y también generó peligro, encontrándose con tapadas claves de Gastón Olveira”.

“En la complementaria el juego bajó un poco de intensidad. Los minutos pasaron y nadie pudo romper el cero. Todo se definió desde los penales, donde los chilenos fueron más efectivos y terminaron ganando por 4-3”, añadieron.

Para cerrar VS Sports afirmó que “un Olimpia que mostró una buena cara en varios pasajes en cuanto a juego, no pudo encontrar la puntería necesaria para vencer a Colo Colo e igualó sin goles en tiempo normal. En los penales la suerte (o más certeza) fue para el Cacique chileno”.

“El Decano hizo figura a Fernando de Paul, el portero de Colo Colo, quien le sacó remates a Iván Leguizamón y Rodney Redes. En esa primera mitad también Gustavo Vargas tuvo una situación clara con un cabezazo que pasó muy cerca”, concluyeron.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo compromiso de los albos en la Serie Río de La Plata será ante Alianza Lima este domingo 18 de enero a partir de las 21:00 horas en el Estadio Parque Viera de Montevideo.

