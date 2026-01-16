Colo Colo debutó con un triunfo en penales sobre Olimpia en la Serie Río de La Plata, el gran desafío que tiene en su pretemporada. Ahora, los albos se enfocan en los partidos contra Alianza Lima y Peñarol.

El Cacique enfrentará a Alianza Lima el domingo 18 de enero a las 21:00 horas en el Estadio Parque Viera de Montevideo y después a Peñarol el miércoles 21 a las 21:00 horas en el Estadio Centenario.

Se habla de que podría sumarse otro amistoso en Uruguay antes de volver a Santiago, donde el enfoque pasará a ser el debut en el torneo. También se habló del desarrollo de la Noche Alba, pero esta parece descartada.

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, entregó las malas noticias: “Nos acercaron un par de equipos, pero sin desmerecer, creemos que no tenemos el rival de nivel que nosotros queremos, así que lamentablemente creo que no vamos a poder hacer la Noche Alba”.

El calendario de Colo Colo

Después de su participación en la Serie Río de La Plata, Colo Colo volverá a Chile para debutar en la Liga de Primera. El estreno en el torneo nacional está pactado para el fin de semana del 1 de febrero contra Deportes Limache.

Este año, además, los albos disputarán la Copa de la Liga, un torneo totalmente nuevo, y la Copa Chile.

En el Cacique ya se trazan los objetivos del año. “Tenemos esta semana para seguir preparándonos. Queremos tener un año muy bueno. Solo tenemos el campeonato local y queremos ganarlo“, dijo Arturo Vidal.