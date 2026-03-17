Universidad de Chile sigue con la intensa búsqueda de un entrenador. De acuerdo a lo relatado por Manuel de Tezanos, tenían un acuerdo con Javier Gandolfi, pero pasaron cositas.

El Romántico Viajero no tuvo fortuna con Francisco Meneghini en la banca y este debió dejar el club luego de solo siete partidos. Mientras Jhon Valladares las oficia de DT interino, los Azules intentan dar con el nuevo “profe” que se haga cargo del plantel.

El DT que perdió U. de Chile

En Todos Somos Técnicos hablaron de lo que fue el último triunfo de Universidad de Chile ante Coquimbo Unido. En un complejo contexto por la salida de su entrenador, el Bulla se impuso por 1-0 con solitaria anotación de Maximiliano Guerrero.

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Mientras en el panel hablaban del presente de los Azules y su búsqueda de entrenador, a Manuel de Tezanos se le salió una papita de aquellas: la U tuvo listo a un técnico, pero se les escapó por quedarse dormidos como se dice en jerga futbolera.

De acuerdo al periodista, Universidad de Chile tenía un acuerdo muy avanzado con Javier Gandolfi. Este entrenador argentino hizo buenas campañas en Talleres de Córdoba y viene de dirigir a Atlético Nacional. Solo restaba viajar y firmar según De Tezanos.

¿Qué pasó entonces? Desde los Azules iban a ir a Argentina a sellar el acuerdo con Gandolfi este día martes, pero el lunes apareció León de México y terminó acordando con el entrenador. Seguramente, con un suelo mucho más generosos que el que podían ofrecer desde La Cisterna.

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Gandolfi estuvo cerca de U. de Chile. Imagen: Getty

Por lo anterior, en Universidad de Chile siguen con la búsqueda del entrenador. Por ahora, pareciera ser que es Fernando Gago quien corre con ventaja para hacerse del buzo del Bulla, pero hasta que no haya nada firmado, nada se puede dar por hecho.

En resumen:

Javier Gandolfi descartó el acuerdo con Universidad de Chile para firmar por el León de México .

descartó el acuerdo con Universidad de Chile para firmar por el . El club azul busca técnico tras la salida de Francisco Meneghini luego de siete partidos .

luego de . Fernando Gago es el candidato que corre con ventaja para asumir la banca del Romántico Viajero.

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