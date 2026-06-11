Pablo Soto, gerente deportivo de Deportes Puerto Montt, analizó lo que se viene en torno al delantero Manley Clerveaux, quien ya no continuará a préstamo en el club.

Colo Colo tiene intenciones de reforzar su delantera en este mercado de fichajes. Los albos quieren afrontar de la mejor forma la segunda mitad del año, donde son uno de los candidatos de fierro a quedarse con el título en la Liga de Primera 2026.

En ese sentido Fernando Ortiz ya tiene definido los perfiles de los jugadores que quiere: un extremo izquierdo, que además pueda jugar a perfil cambiado, y un volante ofensivo.

Justamente, hay un nombre que bien podría cumplir con ese deseo y que todo apunta volverá antes de tiempo al Cacique. Hablamos del delantero Manley Clerveaux, quien no seguirá a préstamo en Deportes Puerto Montt tras ser cortado por Emilio Mancilla, su entrenador.

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Clerveaux asoma como sorpresivo refuerzo de Colo Colo

El atacante de 18 años de nacionalidad haitiana ahora debe resolver su salida del cuadro albiverde, algo que fue analizado por Pablo Soto, gerente deportivo del club.

En chara con AS Chile, el dirigente aseguró que “yo quiero ser bien claro con esto: Manley no se ha ido. El técnico no lo quiere, pero nosotros tenemos que llegar a un acuerdo con Colo Colo, con su representante y con él”.

“Es por decisión técnica. No le gustó las dos semanas que trabajó con Manley, y tampoco el partido que jugó con San Felipe, en los últimos 15 minutos. No es de su gusto, no es algo tan grave”, agregó.

Manley Clerveaux se va de Deportes Puerto Montt tras ser cortado por su DT. ¿Será dará su vuelta a Colo Colo? | Foto: Deportes Puerto Montt.

Sobre su irregular paso por el club, Soto avisó que “declaró públicamente que quería ser goleador de la B y se encontró con que no era tan fácil jugar. Era pasar de una juvenil de Colo Colo a un plantel de Primera B… Se fue frustrando al no ir convocado y algunas veces entraba en los últimos minutos”.

“Manley no ha tenido ninguna indisciplina, al menos que yo sepa. Esto es un tema técnico y futbolístico, para que también no se preste para especulaciones”, concluyó.

Clerveaux en este temporada 2026 con Deportes Puerto Montt jugó un total de once partidos, siendo diez por la Primera B y uno en la Copa Chile. Se matriculó con tres goles en 422 minutos de acción.

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